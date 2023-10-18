به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علیرضا ادیانی رییس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی جنایات رژیم سفاک و جعلی صهیونیستی این غده سرطانی جهان را محکوم کرد.

در پیام حجت الاسلام والمسلمین سید علیرضا ادیانی آمده است:

بار دیگر رژیم جنایتکار، غاصب و کودک کش صهیونیستی در نهایت وحشیگری به بیمارستان المعمدانی غزه، حمله کرد و صدها زن و مرد و کودک بی‌دفاع را در بدترین وضعیت ممکن به شهادت رساند.

رژیم سفاک و اشغالگر صهیونیستی در مقابل چشمان بهت زده دنیا، فجیع‌ترین جنایات جنگی را در غزه انجام داده‌اند و دست به قتل عام و نسل کشی زده است.

این جنایت که نشانه درنده خویی و استیصال این رژیم کودک کش و بیمارکش است در حالی رخ داده است که مجامع بین‌المللی نظاره‌گر آن بوده‌اند و به خاطر حمایت‌های مستکبرین عالم، به ویژه آمریکای جنایتکار حتی حاضر به محکوم کردن جنایات جنگی رژیم منحوس صهیونیستی نشده‌اند.

سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت این اقدام شنیع به عنوان جنایت جنگی علیه بشریت و نسل کشی، همراه و هم‌صدا با همه مسلمانان و آزادگان جهان شهادت مظلومانه مردم ستم‌دیده فلسطین را تسلیت عرض می کند؛ بی‌تردید خون به ناحق ریخته شده مردم به‌ویژه کودکان و بیماران مظلوم و بی پناه غزه به روند اضمحلال اسراییل غاصب سرعت بیشتری می‌دهد و عزم ملت مقاوم و مجاهد فلسطین را در ایستادگی برای آزادی وطن‌شان جزم خواهد کرد و این اراده‌های قوی باعنایت الهی این غده سرطانی را از صفحه روزگار محو و نابود می‌کند.