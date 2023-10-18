مراسم «استغاثه» در حرم مطهر رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال جنایات رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن جمع کثیری از مردم غزه، آستان قدس رضوی امشب مراسم استغاثه را در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد کرد و به طور همزمان تمامی بقاع متبرکه سراسر کشور نیز محفل برگزاری این مراسم خواهد بود.

جنابات رژیم غاصب اسرائیل علیه مردم فلسطین، که طی روزهای اخیر شدت یافته، شب گذشته به اوج خود رسید و به شهادت صدها فلسطینی در بیمارستان المعمدانی منجر شد.

به دنبال این فاجعه انسانی، با دستور تولیت آستان قدس رضوی امروز حرم مطهر امام رضا (ع) حال و هوای عزا به خود گرفت تا همدلی عموم مسلمانان با مردم ستم دیده فلسطین، در اماکن مذهبی جهان اسلام نیز نمود داشته باشد.

همچنین امشب مراسم استغاثه در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار خواهد شد و زائران رضوی از درگاه خدا و محضر حضرت ولی عصر (عج)، برای مردم ستمدیده فلسطین طلب یاری خواهند کرد.

این مراسم امشب ۲۶ مهرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء با حضور زائران و مجاوران بارگاه منور علی بن موسی الرضا (ع) در محل رواق بزرگ امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی با نوای ذاکر اهل بیت (ع)، امیر عارف برگزار می‌شود و حاج میثم مطیعی ذاکر این مراسم در حرم مطهر خواهد بود.

در همراهی با آستان قدس رضوی و حرم مطهر امام هشتم (ع)، بقاع متبرکه سراسر کشور نیز امشب محل برگزاری مراسم استغاثه خواهد بود و عموم مردم ایران یکصدا برای یاری مردم فلسطین، دست دعا به سوی آسمان دراز خواهند کرد.