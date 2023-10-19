عملیات های آمازون با سیستم رباتیک جدید سرعت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این فناوری مجهز به هوش مصنوعی Sequoia نام دارد و می تواند سرعت یافتن و ذخیره کالاها را تا ۷۵ درصد و انجام سفارش را تا ۲۵ درصد بهبود بخشد.

به نوشته نشریه وال استریت ژورنال این سیستم هم اکنون در انبارهای آمازون در هیوستن (واقع در ایالت تگزاس) به کار گرفته شده اند.

Sequoia شامل اضافه شدن چند سبد مخصوص حمل و نقل محصولات به یک ماشین دسته بندی است. این سیستم از بازوهای رباتیک و بینایی رایانشی برای تشخیص ذخایر محصولات قبل از ارسال آنها به کارمندان برای تحویل به مشتری، استفاده می کند.

شرکت فناوری مدعی است چنین سیستمی کالاها را در سطحی قرار می دهد که تا کمر کارگران می رسد و به این ترتیب نیازی نیست آنها کالاها را از قفسه هایی در ارتفاع بالا بردارند. سیستم رباتیک مذکور در حقیقت ادامه طرح بازوی رباتیک مجهز به هوش مصنوعی Sparrow در انبارهای آمازون در سال ۲۰۲۲ است.

با وجود آنکه ایمنی یکی از انگیزش های توسعه سیستم های Sequoia و Sparroe اعلام شده، اما سابقه آمازون در این زمینه چندان درخشان نیست.

گزارش مرکز تحقیقات Reveal در سال ۲۰۲۰ میلادی حاکی از آن بود که بین ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ میلادی نرخ جراحت های کارمندان آمازون در انبارهای خودکار ۲ برابر انبارهای بدون ربات بود. البته آمازون به طور علنی این گزارش را به چالش کشید.

استفاده از ربات تعداد اشیایی که کارمندان باید در یک ساعت اسکن کنند را از ۱۰۰ محصول به ۴۰۰ محصول افزایش می دهد. در این میان هنوز مشخص نیست اجرای سیستم رباتیک جدید به اخراج کارمندان منجر می شود یا خیر.