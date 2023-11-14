مرحله جدید اخراج کارمندان آمازون آغاز شد/ تغییر ساختار شرکت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کریستوف هارتمن نائب رییس آمازون گیمز در ایمیلی در ۱۳ نوامبر نوشته است: پس از فرایند اصلی استخدام در آوریل، مشخص شد که باید بیشتر از حوزه های در حال رشد با پتانسیل گسترش کسب وکار، روی منابع مان تمرکز کنیم.

این شرکت از روز گذشته (دوشنبه) به کارمندان اعلام کرده اخراج شده اند. این دومین مرحله اخراج نیرو در بخش بازی های رایانشی آمازون در سال جاری میلادی نیز به حساب می آید. آمازون در ماه آوریل نیز حدود ۱۰۰ نیرو در بخش بازی های رایانشی اخراج کرد.

به گفته منابع آگاه، هفته گذشته آمازون در بخش های پخش موسیقی و پادکست نیز افرادی را اخراج کرد. همچنین این شرکت نیروهای محدودی در بخش منابع انسانی خود را اخراج کرده است.

بخش بازی های رایانشی آمازون، نسخه های قابل دانلود بسیاری از این نرم افزارها و همچنین برخی کانال های توییچ و سرویس های دیگر را اداره می کند. این شرکت همچنان روی توسعه و انتشار بازی هایی مانند «بلو پروتکل» و بازی های رایگان دیگر در بخش «پرایم گیمینگ» کار می کند.

پرایم گیمینگ یک مزیت است که به عنوان بخشی از عضویت سالانه سرویس پرایم ارائه می شود و شامل ارسال رایگان و پخش رایگان ویدئو است.