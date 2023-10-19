مرغ در استان سمنان به مرز ۷۷ هزار تومان نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت مرغ گرم در یک هفته از ۷۳ هزار تومان به ۷۷ هزار و ۸۰۰ تومان در بازارهای عرضه استان سمنان، افزایش قیمت داد و به زعم تولیدکنندگان مرغ و برخی صاحب نظران اقتصادی اگر روند تأمین نهاده‌های طیور در استان اصلاح نشود حتی امکان دارد این قیمت دستخوش تغییرات دیگر هم شود.

دولت و مشخصاً جهاد کشاورزی استان سمنان اعلام می‌کند که علت این افزایش قیمت کمبود جوجه‌ریزی در شهریورماه است و در واقع تولید کنندگان میزان جوجه‌ریزی را کاهش داده‌اند اما مرغداران عقیده دارند که اگر سویا و نهاده‌های طیور مورد نیاز تأمین شود چرا نباید افزایش جوجه‌ریزی را شاهد باشیم؟

وزارت جهاد قول مساعد داده است

از سوی دیگر جهاد کشاورزی اعلام می‌کند که نهاده‌های وجود دارد اما ادعای مرغداران و تحقیقات خبرنگار مهر، نشان می‌دهد که سویا به شدت در استان سمنان کاهش چشم گیر پیدا کرده تا جایی که در برخی شهرستان‌ها مانند گرمسار، شاهرود و … سویا یافت نمی‌شود.

این مطلبی است که از قول محمدرضا قاسمی رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان هفته گذشته توسط روابط عمومی همین اداره کل منتشر شد: «آمارهای ۱۲ روز ابتدایی مهرماه نشان می‌دهد میزان جوجه‌ریزی در استان سمنان در نخستین ماه پاییز نسبت به تعهد ماهانه این استان، ۳۰ درصد کاهش داشته است. در این مدت تعداد ۸۵۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان سمنان صورت گرفته و برای ۶۸۰ هزار قطعه جوجه جدید نیز درخواست ثبت شده و واحدها آماده جوجه‌ریزی هستند.»

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در ادامه و با بیان اینکه این استان کمی از تعهد خود در جوجه‌ریزی عقب است تصریح کرد: عمده علت این عقب‌ماندگی نیز نگرانی مرغداران بابت تأمین به موقع نهاده‌های مورد نیاز به ویژه کنجاله سویا و ذرت است. از سوی دیگر قول مساعد وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز با استفاده از شرکت پشتیبانی امور دام و همچنین شرکت‌های خصوصی پخش نهاده‌ها را شاهد هستیم لذا امیدواریم که با تمهیدات صورت گرفته نگرانی‌های مرغداران از این بابت رفع شود.

اختلاف قیمت سمنان با تهران

در این شرایط آیا انتظار به جایی است که مرغداران جوجه‌ریزی را افزایش هم دهند آن هم درست زمانی که حتی غذای مورد نیاز طیور فعلی شأن را هم ندارند؟ به هر صورت امروز شاهد گرانی دوباره مرغ در استان سمنان هستیم استانی که خود تأمین کننده مرغ استان‌های همجوار به خصوص تهران است.

محمدرضا صادقی معاون اقتصادی استاندار سمنان ضمن اشاره به افزایش قیمت مرغ، گفت: ۲۰ درصد مرغ تولیدی استان در داخل استان سمنان مصرف و مابقی به مناطق مجاور به خصوص تهران صادر می‌شود.

صادقی با بیان اینکه اختلاف قیمت مرغ در استان سمنان با استان‌های مجاور به ویژه بازار روز تهران قدری در افزایش قیمت مرغ مؤثر بوده است، بیان کرد: افزایش قیمت مرغ برای تأمین نظر مرغداران صورت گرفته است.

خوراک نداریم

موضوع اما به همین جا محدود نمی‌شود ماجرایی که دولتی‌ها دوست ندارند به آن اشاره کنند کمبود شدید نهاده‌های طیور است. محمدی یک مدیر فروش مرغداری صنعتی در استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: نهاده‌هایی مانند سویا اصلاً در بازار موجود نیست و از سوی دیگر افزایش هزینه‌ها مانند دارو، واکسن، هزینه‌های جانبی، دامپزشکی، خوراک حتی کارتن و… سبب شده تا تولید مرغ با قیمت‌های مصوب نصرفد.

محمدی که ۱۱ سال است در حوزه تولید مرغ فعالیت دارد، می‌گوید: در صورتی که مرغ کیلوگرمی ۷۷ الی ۸۳ هزار تومان از مرغدار خریداری شود می‌توان گفت هزینه فایده یک مرغداری مساوی می‌شود در نتیجه قیمت‌های مصوب کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.

وی در پاسخ به ادعای مسئولان جهاد کشاورزی استان سمنان نسبت به تأمین سویا، گفت: اگر واقعاً سویا در استان سمنان موجود است همین حالا جهاد کشاورزی پنج تن سویا برای ما ارسال کند و ما حاضر هستیم ۲۰ درصد بیشتر هم بپردازیم! مشخصاً این ادعاها واقعیت ندارند شما هر کارخانه خوراک طیور که در استان می‌بینید تماس بگیرید اگر سویا برای فروش داشتند ما حرف جهاد را می‌پذیریم.