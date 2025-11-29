به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی غروب شنبه در جلسه پایش جوجه ریزی استان در محل اداره کل جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه تعهد ماهانه استان در جوجه ریزی قطعه تعیین شده است، ابراز داشت: طی آبان ماه سال جاری این میزان فراتر رفته است.

وی با بیان اینکه آبان ماه سال جاری تعداد جوجه ریزی سه ملیون و ۱۵۴ هزار و ۴۸۴ قطعه گزارش شده است، افزود: به این معنا که بالغ بر ۱۰۵ درصد تعهد ماهانه محقق شده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه شاهرود در بین شهرهای استان از این نظر با تحقق تعهد ۱۴۹ درصد عملکرد موفقی داشته است، ابراز داشت: ۸۴۸ هزار و ۴۵ قطعه جوجه ریزی تولید شده است.

قاسمی با بیان اینکه آرادان در رتبه بعدی قرار دارد، در ادامه تصریح کرد: این شهرستان نیز ۱۴۱ درصد تعهدات خود را عملیاتی کرده است.

وی با بیان اینکه رویکرد این اقدام ایجاد ثبات در بازار مصرف است، افزود: با مشارکت همه بخش‌ها ظرفیت تولید استان فراتر از میانگین برنامه ریزی شده پیش رفته و دچار کمبود در تأمین این زنجیره غذایی در استان سمنان نیستیم.