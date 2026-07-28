به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل جهاد کشاورزی با اشاره به روند مطلوب تولید در صنعت طیور استان اظهار کرد: طی تیرماه امسال، ۳ میلیون و ۵۷۲ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این جوجه ریزی در ۱۲۷ واحد مرغداری گوشتی استان انجام شد، ادامه داد: این تولید معادل حدود ۲.۵ درصد از کل جوجه ریزی کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان توضیح داد: این میزان تولید حاصل برنامه‌ریزی مناسب، تلاش مرغداران، تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی و همراهی دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های تخصصی بوده و زمینه تداوم تولید پایدار گوشت مرغ در استان را فراهم کرده است.

قاسمی با بیان اینکه این استان از ظرفیت قابل توجهی در صنعت طیور برخوردار است، تصریح کرد: سمنان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخش قابل توجهی از گوشت مرغ مورد نیاز استان‌های همجوار، به‌ویژه تهران را نیز تأمین می‌کند.

وی استمرار جوجه‌ریزی در سطح مطلوب را عاملی مؤثر در حفظ پایداری تولید، تنظیم بازار، تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و تقویت امنیت غذایی کشور دانست و بیان کرد: حمایت از تولید، تأمین مستمر نهاده‌های دامی و همکاری فعالان زنجیره تولید، نقش مهمی در تداوم این روند دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در پایان با قدردانی از تلاش مرغداران و فعالان صنعت طیور استان تأکید کرد: با تداوم حمایت‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، روند تولید گوشت مرغ در استان با قوت ادامه خواهد یافت و سمنان همچنان نقش مؤثر خود را در تأمین گوشت مرغ کشور حفظ می‌کند.