به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در نشست با مقامات بلندپایه رژیم صهیونیستی که پشت درهای بسته برگزار شد اذعان کرد که قدرت حزب‌الله لبنان ۱۰ برابر قدرت جنبش مقامت اسلامی فلسطین حماس است.

همچنین گالانت در این نشست از مسئولان بلندپایه رژیم صهیونیستی خواست که انتقال مهمات و تجهیزات نظامی به ارتش این رژیم در شمال اراضی اشغالی را تکمیل کنند.

همچنین سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که طی چند ساعت پیش ارتش این رژیم برخی مواضع حزب‌الله لبنان را در واکنش به تیراندازی به سوی مواضع نظامیان صهیونیست بمباران کرده است.

از سوی دیگر شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از گسترش برنامه تخلیه شهرک‌های صهیونیستی واقع در شمال اراضی اشغالی تا فاصله ۵ کیلومتری مرز با لبنان خبر داد؛ اقدامی که نشان از هراس صهیونیست‌ها از اقدامات رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان دارد.

در جریان نبرد طوفان الاقصی که سیزدهمین روز خود را سپری می‌کند مرزهای لبنان و اراضی اشغالی با تنش روزافزون روبرو بوده و حزب‌الله لبنان و ارتش رژیم غاصب صهیونیستی طی این روزها در این مناطق در حال تبادل آتش بوده‌اند.

منابع خبری بامداد پنجشنبه گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزهای آشکار به خاک سوریه و لبنان، بار دیگر به مواضعی در مناطق مرزی دو کشور حمله کرد.

خبرنگار «اسکای‌نیوز» گزارش داد که صهیونیست‌ها شهرک «کفرشوبا» در بخش شرقی منطقه مرزی در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرده‌اند.

خبرنگار «المیادین» نیز از جنوب لبنان گفت که ارتش صهیونیستی دو مرتبه به «تلة العویضة» در نزدیکی شهرک «العدیسة» حمله کرده است.

حزب‌الله لبنان نیز روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد: در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان در لبنان، یگان‌های شهید محمود بیز و شهید مهدی عطوی مقاومت اسلامی، موضع صهیونیستی المالکیه را مورد هجوم قرار دادند.

همچنین حزب‌الله لبنان شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که ۲ رزمنده مقاومت اسلامی لبنان هنگام انجام وظیفه جهادی به شهادت رسیده‌اند.