مقاومت فلسطین ۲۰۳ اسیر صهیونیست در اختیار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد: ۲۰۳ اسیر نزد نیروهای فلسطینی در غزه قرار دارند.

وی در ادامه افزود که تاکنون ۳۰۶ نظامی صهیونیست نیز در جریان عملیات طوفان الاقصی کشته شده‌اند.

در همین راستا رسانه‌های عبری زبان اذعان کردند: از ابتدای عملیات نیروهای فلسطینی تاکنون ۷۱ نظامی عضو تیپ ویژه گولانی کشته شده‌اند.

از سوی دیگر شبکه خبری فلسطین الیوم به نقل از سرایا القدس گزارش داد: نیروهای ما موفق شدند مواضع نظامیان اشغالگر در چند محور داخل اردوگاه نور شمس واقع در کرانه باختری را هدف قرار دهند.

سرایا القدس تاکید کرد: نیروهای فلسطینی این مواضع نظامیان صهیونیست را گلوله باران کرده و با استفاده از بمب‌های انفجاری هدف قرار دادند که در جریان آن تعدادی از نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده و یا زخمی شده‌اند.

رسانه‌های خبری صبح امروز گزارش داده بودند که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی تجهیزات نظامی بیشتری به سمت اردوگاه نور شمس واقع در شرق طولکرم در کرانه باختری ارسال کردند.

این نظامیان به اردوگاه نور شمس یورش برده و یک کمربند نظامی در اطراف آن ایجاد کردند.