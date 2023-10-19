به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس خواستار مسئولیت‌پذیری جامعه بین‌الملل در قبال حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه شد.

حماس در این رابطه اعلام کرد: از جامعه بین‌الملل به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهیم که به مسئولیت خود درباره توقف حملات وحشیانه اشغالگران علیه ملت ما عمل کنند.

جنبش حماس با اشاره به مواضع روسیه در قبال تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه بیان کرد: مواضع روسیه که تلاش کرد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شامل آتش‌بس فراگیر و فوری و توقف حملات به غزه باشد را ارج می‌نهیم.

گفتنی است ارتش رژیم صهیونیستی برای سیزدهمین روز پیاپی بمباران مناطق مسکونی در غزه را ادامه می‌دهد. در نتیجه حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به غیر نظامیان در غزه، نزدیک به ۳۵۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند و بیش از ۱۲ هزار نفر دیگر نیز زخمی شدند که بنا بر آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت فلسطین بیشتر شهدا و زخمی ها را کودکان و زنان بی‌گناه فلسطینی تشکیل می‌دهند. ارتش رژیم صهیونیستی پس از جنایت هولناک قتل عام فلسطینیان در بیمارستان المعمدانی شدت حملات خود به غزه را افزایش داده و تنها طی ۲۴ ساعت گذشته صدها فلسطینی را به شهادت رسانده است.