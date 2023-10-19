اولین رویداد دانش آموزی «زنگ رسانه » در خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میلاد امینی موحد صبح امروز پنج شنبه در مراسم آغاز به کار اولین رویداد دانش آموزی زنگ رسانه ویژه دانش آموزان مدارس صدرا با اشاره به اینکه هدف از این دوره تربیت دانش آموزانی برای فعالیت در رسانه‌ها است، بیان کرد: دانش آموزان افسران جنگ نرم آینده هستند به همین دلیل باید به آموزش‌های لازم و ضروری مجهز شوند.

وی با تاکید بر اینکه دانش آموزان یکی از سرمایه‌های انقلاب هستند، بیان کرد: قرار است در پایان این دوره‌های سه ماهه، دانش آموزان مستعد به منظور تولید محتوای رسانه‌ای شناسایی و تحت آموزش‌های پیشرفته قرار بگیرند.

امینی موحد، هدف از این کار را کمک به جریان انقلاب در داخل و خارج از کشور دانست و گفت: دانش آموزان مستعد مدارس صدرا بعد از این دوره‌ها به افسران جنگ نرم کشور تبدیل می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اینک ۴۴ مدرسه صدرا در استان خوزستان فعالیت دارند که نشان می‌دهد حدود یک چهارم این مدارس در استان خوزستان فعالیت دارند.

مدارس صدرای استان خوزستان در ۱۵ شهرستان این استان پراکنده هستند و اقدام به تربیت دانش آموزان تراز انقلاب می‌کنند. خروجی این مدارس از کیفیت بسیار بالایی مواجه هستند به گونه‌ای که فقط برای نمونه حدود ۵۰ کادر آموزشی آموزش و پرورش آبادان از دانش آموزان مدارس صدرا هستند.

سازمان مدارس صدرا از سال ۱۳۸۱ در راستای تربیت دانش‌آموزان نخبه و مهذب، همسو با اهداف گام دوم انقلاب، زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کند و تاکنون در بیش از ۲۰۰ شعبه در ۳۰ استان کشور بیشتر از ۱۴ هزار دانش آموز دختر و پسر را تربیت کرده و حدود چهار هزار کادر و معلم دارد. این سازمان بیشترین مدارس دولتی پس از وزارت آموزش و پرورش و بیشترین مدارس علوم و معارف اسلامی در کشور را داراست.