به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رسول رشیدی عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای به تشریح برنامه‌ها و ظرفیت‌های مدارس صدرا در خوزستان پرداخت.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر خانواده‌ها از این مدارس، حضور پرروند این مراکز آموزشی را نمادی از عزم جدی برای ارتقای کیفیت آموزش‌های دینی و تربیت نسل نوجوان انقلابی دانست.

مدیر بنیاد ملی نوجوان خوزستان از وجود ۴۷ مدرسه صدرا در سراسر استان خبر داد و اظهار کرد: این مدارس به صورت جداگانه و تخصصی برای دانش‌آموزان دختر و پسر در حال فعالیت هستند. این شبکه گسترده آموزشی، بستری مناسب برای تربیت همه‌جانبه نوجوانان در محیطی پویا و بر اساس ارزش‌های اسلامی فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام رشیدی با بیان اینکه این مدارس از محبوبیت زیادی در میان خانواده‌های خوزستانی برخوردار شده‌اند، گفت: ۲۵ هزار داوطلب برای ثبت‌نام داوطلب بودند که ۶۳۰۰ دانش‌آموز موفق به جذب در این مدارس شده‌اند. این رقم نشان‌دهنده اعتماد عمیق مردم به فلسفه تربیتی و آموزشی مدارس صدرا است.

وی در ادامه به حضور پرتوان ۹۰۰ نفر از کادر مجرب و متعهد آموزشی و پرورشی در این مدارس اشاره کرد و افزود: این کادر در ۱۸ شهرستان استان مشغول به خدمت‌رسانی هستند که نقش محوری در اجرای برنامه‌های تربیتی و آموزشی این مراکز ایفا می‌کنند.

مدیر بنیاد ملی نوجوان خوزستان به تأثیرگذاری گسترده مجموعه صدرا اشاره کرد و ادامه داد: مخاطبان مستقیم و غیرمستقیم شامل دانش‌آموزان، کادر و خانواده‌های آنان حدود ۲۰ هزار نفر هستند که این آمار گویای نقش بی‌بدیل مدارس صدرا در ترویج فرهنگ اسلامی و انقلابی در میان اقشار مختلف جامعه استان خوزستان است.