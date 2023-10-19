۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۳

فرماندار گناوه:

بکارگیری اتباع بیگانه در نانوایی‌های گناوه ممنوع است

بوشهر - فرماندار گناوه با تاکید بر اینکه به‌کارگیری اتباع بیگانه در نانوایی های شهرستان گناوه به طور مطلق ممنوع است گفت: نظارت بر نانوایی‌ها افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری ظهر پنج شنبه در نشست شورای آرد و نان شهرستان گناوه اظهار داشت: فعالیت‌ها و کارهای انجام شده به نحو مناسب به مردم اطلاع رسانی شود و از مردم برای همکاری در اجرای قوانین درخواست شود.

فرماندار گناوه افزود: صاحبان نانوایی‌ها که صاحب امتیاز این واحدها محسوب می‌شوند تنها باید جوابگو موضوعات در حوزه کاری خود باشند، نه کسانی که به عنوان کارگر و یا کسانی که در نانوایی‌ها کار می‌کنند.

وی بیان کرد: نانوا داران و کسانی که در نانوایی‌ها مشغول کار هستند باید رعایت نظم، انضباط، بهداشت، سلامت و انصاف را در دستور کار قرار دهند و نان با مرغوب و کیفیت بالا در اختیار مردم قرار دهند.

وی گفت: بکارگیری اتباع بیگانه در نانوایی‌های شهرستان گناوه به طور مطلق ممنوع است و از بکارگیری این نیروها در نانوایی‌ها جلوگیری شود.

وی گفت: نظارت‌ها بر کار نانوایی‌ها افزایش یابد و به طور دائم و مستمر باید کار نظارت انجام و تذکرها و نکات لازم به این واحدها داده شود.

فرماندار گناوه بیان کرد: از مردم شهرستان درخواست می‌شود اگر مواردی از دستورالعمل‌ها توسط واحدهای نانوایی رعایت نمی‌شود به مجموعه مسئولان و دست اندر کاران مربوط اطلاع دهند.

وی خاطر نشان کرد: صدور مجوز برای نانوایی‌ها باید با بررسی جمیع جهات باشد و اهلیت این واحدها که برای فعالیت نیاز به مجوز دارند اثبات شود و شرایط لازم را داشته باشند.

وی گفت: گزارش کار مربوط به نانوایی‌هایی که نیاز به مجوز دارند در نشست آینده شورای آرد و نان شهرستان به اطلاع اعضا شورا رسانده شود تا بر اساس این گزارش جمع آوری شده تصمیم گیری شود.

