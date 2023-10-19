به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «دایره و دلقک» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی سخاوت و تهیهکنندگی ایمان غلامی نیگچه، از ۲۶ مهر ساعت ۲۰ در سالن یک پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه میرود.
این اثر نمایشی که با حضور و استقبال تماشاگران مواجه شده، به شماره سالن ۱ پردیس تئاتر شهرزاد، که سالنی بزرگتر است، انتقال داده شد.
شهره سلطانی، ناصر علیپاشا و هدا ناصح، بازیگران این نمایش هستند.
در بخشی از «دایره و دلقک» آمده است: «قصه در دل بازیگری است در کسوت یک دلقک با تو، با او و شاید هم با خود، با خود روبروی آینه خیال، تا حضور خود را در این بیکرانه هستی به تماشا نشیند، مرکز کدام دایرهست او، خود میداند آیا، یا ... .»
محسن شفیعی دستیار اول کارگردان و برنامهریز، زینب یعقوبی منشی صحنه، رضا خضرایی طراح نور، حمید نورآبادی طراح صحنه و ساخت ماسک، ماریا حاجیهاطراح گریم، هاشم شریفزاده آهنگساز، هلیا شکری طراح لباس، سعید اردشیری مدیر تولید، آرزو گلشاهی مدیر صحنه، محسن غلامنژاد و محمدحسین شهبازی دستیار صحنه، نیما قپانوری طراح پوستر، اختر تاجیک عکاس، پیمان قاطعزاده ساخت دکور، ایمان اسماعیلی دستیار نور، عرفان بابایی مدیر روابط عمومی و مشاور رسانهای، مینا زندی روابط عمومی،
کیمیا عابدین دستیار روابط عمومی، حسین مفید، ایمان ظفری، علی حسنی دستیاران تولید، مهسا هاشمی دستیار لباس، محمد حسین شهبازی دستیار صدا، دیگر عواملی هستند که در این پروژه حضور دارند.
تغییر ساعت اجرای نمایش «زیرزمینی ها»
ساعت اجرای نمایش «زیرزمینیها» نیز که این روزها به طراحی و کارگردانی حامد وکیلی در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر شهرزاد اجرا میشود، از روز سه شنبه ۲۵ مهر تغییر خواهد کرد و بر اساس برنامهریزیهای انجام گرفته، این اثر نمایشی از تاریخ یادشده تا پایان اجراها ساعت ۱۸:۱۵ میزبان تماشاگران است.
«زیرزمینیها» به تهیهکنندگی احد خوشرو داستان خانوادهای هفتنفره را روایت میکند که بهصورت موقت مجبور به زندگی در زیرزمینی بسیار کوچک میشوند.
سیروس همتی، مرضیه صدرایی، حنیف مظفری، هانیه کریمی، شیوا جوانمرد، آرمیتا لطفی و حامد وکیلی به عنوان بازیگر در نمایش «زیرزمینیها» حضور دارند.
دیگر عواملی که این اثر نمایشی را همراهی میکنند عبارتاند از:
تهیهکننده: احد خوشرو، سرپرست گروه: مهدی آقایی، مدیر اجرایی: میثم عباسی، دستیار کارگردان: شروین نیک پنجه، برنامهریز: آزاده نظری، خواننده و آهنگساز: مهرداد بهزاد اول، نور و صدا: شکیبا آدینه، مدیر تولید: پیمان صابریزاده، لباس: سلماز زارع، منشی صحنه: فرشته نیازی، طراح پوستر: محمد کربلاییزاده، لوگوتایپ: محمود آراسته، ساخت تیزر: فرهان فریضه، امین قهرمانی، مدیر صحنه: متین ستایشی، دستیار صحنه: صدرا سیاح، طراح گریم: هانیه کریمی، مجریان گریم: محمدرضا شیرمحمدی، ملیحه ارسنجانی عکاس: سعید سعیدی، مدیر تبلیغات: فاطمه عبدالرحیمی، مدیر رسانه: میترا رضائی، روابط عمومی: محمد نیکبخت، مدیر تدارکات: امیرعلی معتمدی
