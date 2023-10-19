قزاقستان صادرات ۱۰۶ قلم کالا به روسیه را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، قزاقستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که صادرات ۱۰۶ نوع کالا به روسیه را متوقف کرده است.

خبرگزاری «کازینفورم» (Kazinform) به نقل از «قائرات توربایف» (Kairat Torebayev) معاون وزیر بازرگانی این کشور گزارش داد: قزاقستان همه انواع کالاها را صادر می کند، به جز ۱۰۶ نوع کالای خاص که باید آنها را محدود کند.

به گزارش این خبرگزاری، معاون وزیر بازرگانی قزاقستان در این خصوص اعلام کرد که کشورش به طور خاص برای صادرات هواپیماهای بدون سرنشین، قطعات، تراشه ها و وسایل الکترونیکی ویژه به روسیه محدودیت هایی را اعمال کرده است.

«قائرات توربایف» در این ارتباط اضافه کرد که قزاقستان «آن کالاها را تولید نمی کند، بلکه فقط آنها را وارد می کند.»

این در حالیست که ماه گذشته، قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان در یک کنفرانس مطبوعاتی با اولاف شولتز صدراعظم آلمان در برلین گفت که کشورش به نظام تحریم های اعمال شده توسط غرب علیه روسیه پایبند خواهد بود.

پس از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه سال گذشته میلادی، کشورهای غربی تحریم‌ های گسترده‌ ای را علیه مسکو اعمال کردند که بر بازرگانان، شرکت‌ ها و بخش‌های اقتصادی تأثیر گذاشت. مسکو نیز بر شکست سیاست تحریم‌ ها تأکید و اعلام کرده است که این اقدامات به کل اقتصاد جهانی آسیب می‌ رساند و روسیه از حقوق خود و حقوق شرکت‌ ها و شهروندانش دفاع خواهد کرد.