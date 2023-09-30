به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در واشنگتن اعلام کرد که مسکو با موفقیت خود را با اقدامات غیرقانونی گروه- ۷ وفق می‌دهد.

سفیر روسیه در واشنگتن تاکید کرد که این اقدامات در حالی علیه روسیه صورت می‌گیرد که مقامات آمریکایی خود متوجه شده‌اند که فشار تحریم‌ها بر مسکو بی نتیجه بوده است.

آنتونوف یادآور شد که روسیه به اظهارات «جانت یلن» وزیر خزانه داری آمریکا در مورد عقب نشینی در تحریم‌ها علیه مسکو توجه کرده است.

سفیر روسیه ادامه داد: روسیه بار دیگر تأکید می‌کند که هرگونه اقدام محدودکننده علیه مسکو به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید. اکنون این موضوع حتی برای مقامات آمریکایی نیز روشن شده است. به ویژه هنگامی که راهبرد محدود کردن تجارت نفت خام روسیه در واشنگتن به عنوان یک گام بسیار خلاقانه نشان داده شد.

دیپلمات ارشد روسیه افزود که این کشور در حال گسترش ناوگان نفتکش‌های خود است.

وزیر خزانه داری آمریکا امروز با اشاره به افزایش قیمت نفت روسیه اعلام کرد که تعیین سقف قیمت برای فروش نفت روسیه که از طرف کشورهای گروه- ۷ اعمال شد، آن‌گونه که غرب انتظار داشت، موفق نبود.

یلن این اظهارات را در جمع خبرنگاران بیان کرد و این نخستین بار است که یک مقام ارشد آمریکا به ناتوانی واشنگتن درباره کاهش فروش نفت روسیه اذعان می‌کند.

وی دراین‌باره افزود: این وضعیت ناکارآمدی تعیین سقف قیمت (برای نفت روسیه) را نشان می‌دهد.

به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، تعیین سقف قیمت برای فروش نفت روسیه یکی از «اختراعات» غرب برای محدودکردن مشارکت روسیه در بازارهای بین‌المللی بود و هدف آن محدودکردن درآمدهایی بود که مسکو بدون کاهش مستقیم صادرات نفت خود می‌توانست به دست بیاورد.