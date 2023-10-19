به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه سومین جشنواره رسانه‌ای بین‌المللی امام رضا (ع) صبح امروز پنجشنبه ۲۷ مهرماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد و از برگزیدگان این جشنواره در بخش‌های مختلف با اهدای لوح تقدیر و جوایز ویژه قدردانی شد.

فهرست برگزیدگان در رسانه‌های خبری و تحلیلی، بخش خبر: رتبه اول: فاطمه رافع از روزنامه شهرآرا، رتبه دوم: بنیامین یوسف زاده از روزنامه شهرآرا، رتبه سوم: حامد شجاعی از پایگاه خبری گلدشت کرمان، بخش مصاحبه: رتبه اول: مهری فروغی، رتبه دوم: زهرا شریعتی از روزنامه شهرآرا، رتبه سوم: فاطمه مرادزاده از جام جم آنلاین و علیرضا کاردار از روزنامه خراسان حائز تقدیر و جوایز ویژه شدند.

همچنین در بخش گزارش: رتبه اول: وحید تفریحی از روزنامه خراسان، رتبه دوم: امید حسینی نژاد از روزنامه شهرآرا و رتبه سوم: نعیمه جاویدی از خبرگزاری فارس و عبدالصمد حسنی از روزنامه جام‌جم را کسب کردند.

در این دوره همچنین در بخش گزارش خبری رادیویی رتبه اول: ناهید فرهادی مهر از رادیو زیارت را کسب کرد.

در بخش سرمقاله، مقاله و یادداشت مطبوعاتی: رتبه اول: حمزه واقعی از روزنامه قدس، رتبه دوم: علیرضا خوش‌گفتار از خبرگزاری تابناک، رتبه سوم: سعیده خورشیدوند از هفته نامه خورشید جانان و شایسته تقدیر: نعیمه جاویدی از خبرگزاری فارس شد.

در بخش تیتر: رتبه اول: بنیامین یوسف‌زاده از روزنامه شهرآرا و شایسته تقدیر: مهدی عسکری از روزنامه شهرآرا شد.

بخش گزارش خبری تلویزیونی این دوره را رتبه اول: فاطمه شه‌دوست از شبکه خراسان رضوی، رتبه دوم: یوسف سلامی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رتبه سوم: ملیحه پژمان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - زهره بیادی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کسب و شایسته تقدیر: فرشید عبدی از خبر شبکه خراسان رضوی شد.

رسانه‌های مجازی این دوره، بخش گزارش ویدئویی ویژه فضای مجازی: رتبه اول: امین اعتبار، شایسته تقدیر: سعید برند و در بخش بخش صفحه و کانال در شبکه‌های اجتماعی: رتبه اول: مسعود نبی‌دوست، رتبه دوم: علیرضا طاهریان کسب کرد.

بخش پادکست ویژه فضای مجازی رتبه اول: جعفر زمانی، رتبه دوم: معصومه سادات حسینی، رتبه سوم: سید مسلم احمدی و شایسته تقدیر: فاطمه پیری شد.

و در بخش‌های دیگه شامل، بخش مقاله، رساله و پایان نامه: شایسته تقدیر: محمد بحریار، رسانه‌های صوتی و تصویری بخش فیلم کوتاه: رتبه اول: امیر پور وزیری، رتبه دوم: حامد یامین‌پور، رتبه سوم: سعید ولی‌زاده، بخش نماهنگ: رتبه اول: هادی سمیعی، رتبه دوم: سیده آیدا مصباحی، شایسته تقدیر: علیرضا امینی‌منش و بخش برنامه تلویزیونی: رتبه اول: مهسا محمدی از شبکه یک، رتبه دوم: مجید ظریف از شبکه یک - گروه کودک شبکه قرآن و معارف سیما، رتبه سوم: پرویز امیری از شبکه قرآن- محمدجواد استادی از شبکه خراسان رضوی در بخش نمایش رادیویی: رتبه اول: روشنک ذوالفقاری از رادیو آذربایجان غربی، رتبه دوم: شاهین بهرام‌نژاد از رادیو بوشهر

رتبه سوم: هانیه پیرامی از رادیو خراسان جنوبی و بخش برنامه رادیویی ترکیبی: رتبه اول: شهره احمدوند از رادیو جوان، رتبه دوم: فاطمه عسگری از رادیو سراسری معارف، رتبه سوم: منصوره عسگری از رادیو خراسان جنوبی صاحب کسب مقام شدند.

در ادامه همچنین در بخش فیلمنامه، ایده و طرح تولیدات رادیویی و تلویزیونی: رتبه اول: سیده زهرا نیری، شایسته تقدیر: بهزاد اقراری گیگلو، شایسته تقدیر: مهراب اکبری، بخش مستند: رتبه اول: محمد امین نوروزی، رتبه دوم: قاسم قاسمی، رتبه سوم: مهدی یزدی‌نژاد، شایسته تقدیر: عبداله حاج محمدی، بخش پویانمایی و موشن‌گرافیک: رتبه اول: حمیدرضا محروقی، رتبه دوم: محمدظریف صدر، رتبه سوم: حسین حبیبی اصل صاحب تقدیر و جوایز ویژه شدند.

در بخش عکس و گرافیک، بخش گزارش تصویری با معرفی نفرات برتر رتبه اول: حمید عابدی، رتبه دوم: حسین حسین‌زاده، رتبه سوم: محمد رسول مرادی، بخش تک‌عکس: رتبه اول: آرمین صمیمی، رتبه دوم: رضا رادپور، رتبه سوم: مهدی انتظاری و بخش تصویرسازی: رتبه اول: نسترن لشگری آزاد، رتبه دوم: مصطفی شفیعی، رتبه سوم: میرحسین ظریف، شایسته تقدیر: مهدیه قاسمی و بخش اینفوگرافیک: شایسته تقدیر: امین کوثری، شایسته تقدیر: مجتبی غریب‌نواز و بخش پوستر: رتبه اول: حمید قربان‌پور، رتبه دوم: مرجان جلیلی، رتبه سوم: هادی مهری و بخش تایپوگرافی: رتبه اول: هادی مهری، رتبه دوم: محمود بازدار، رتبه سوم: مهدی جهانبخش و بین الملل بخش پویانمایی و موشن‌گرافیک رتبه اول: امین کوهستانی، بخش مستند: رتبه اول: سید صادق غفوریان، شایسته تقدیر: مهدی کمیلی و بخش نماهنگ: رتبه اول: سید علی چلداوی، شایسته تقدیر: مهدی شریفی و بخش پویش مردمی نشر محتوای رضوی: رتبه اول: حسین دارابی همراه بود.