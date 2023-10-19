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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۲۶

برگزیدگان سومین جشنواره رسانه‌ای بین‌المللی امام رضا معرفی شدند

برگزیدگان سومین جشنواره رسانه‌ای بین‌المللی امام رضا معرفی شدند

مشهد- سومین جشنواره رسانه‌ای بین‌المللی امام رضا (ع) با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه سومین جشنواره رسانه‌ای بین‌المللی امام رضا (ع) صبح امروز پنجشنبه ۲۷ مهرماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد و از برگزیدگان این جشنواره در بخش‌های مختلف با اهدای لوح تقدیر و جوایز ویژه قدردانی شد.

فهرست برگزیدگان در رسانه‌های خبری و تحلیلی، بخش خبر: رتبه اول: فاطمه رافع از روزنامه شهرآرا، رتبه دوم: بنیامین یوسف زاده از روزنامه شهرآرا، رتبه سوم: حامد شجاعی از پایگاه خبری گلدشت کرمان، بخش مصاحبه: رتبه اول: مهری فروغی، رتبه دوم: زهرا شریعتی از روزنامه شهرآرا، رتبه سوم: فاطمه مرادزاده از جام جم آنلاین و علیرضا کاردار از روزنامه خراسان حائز تقدیر و جوایز ویژه شدند.

همچنین در بخش گزارش: رتبه اول: وحید تفریحی از روزنامه خراسان، رتبه دوم: امید حسینی نژاد از روزنامه شهرآرا و رتبه سوم: نعیمه جاویدی از خبرگزاری فارس و عبدالصمد حسنی از روزنامه جام‌جم را کسب کردند.

در این دوره همچنین در بخش گزارش خبری رادیویی رتبه اول: ناهید فرهادی مهر از رادیو زیارت را کسب کرد.

در بخش سرمقاله، مقاله و یادداشت مطبوعاتی: رتبه اول: حمزه واقعی از روزنامه قدس، رتبه دوم: علیرضا خوش‌گفتار از خبرگزاری تابناک، رتبه سوم: سعیده خورشیدوند از هفته نامه خورشید جانان و شایسته تقدیر: نعیمه جاویدی از خبرگزاری فارس شد.

در بخش تیتر: رتبه اول: بنیامین یوسف‌زاده از روزنامه شهرآرا و شایسته تقدیر: مهدی عسکری از روزنامه شهرآرا شد.

بخش گزارش خبری تلویزیونی این دوره را رتبه اول: فاطمه شه‌دوست از شبکه خراسان رضوی، رتبه دوم: یوسف سلامی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رتبه سوم: ملیحه پژمان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - زهره بیادی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کسب و شایسته تقدیر: فرشید عبدی از خبر شبکه خراسان رضوی شد.

رسانه‌های مجازی این دوره، بخش گزارش ویدئویی ویژه فضای مجازی: رتبه اول: امین اعتبار، شایسته تقدیر: سعید برند و در بخش بخش صفحه و کانال در شبکه‌های اجتماعی: رتبه اول: مسعود نبی‌دوست، رتبه دوم: علیرضا طاهریان کسب کرد.

بخش پادکست ویژه فضای مجازی رتبه اول: جعفر زمانی، رتبه دوم: معصومه سادات حسینی، رتبه سوم: سید مسلم احمدی و شایسته تقدیر: فاطمه پیری شد.

و در بخش‌های دیگه شامل، بخش مقاله، رساله و پایان نامه: شایسته تقدیر: محمد بحریار، رسانه‌های صوتی و تصویری بخش فیلم کوتاه: رتبه اول: امیر پور وزیری، رتبه دوم: حامد یامین‌پور، رتبه سوم: سعید ولی‌زاده، بخش نماهنگ: رتبه اول: هادی سمیعی، رتبه دوم: سیده آیدا مصباحی، شایسته تقدیر: علیرضا امینی‌منش و بخش برنامه تلویزیونی: رتبه اول: مهسا محمدی از شبکه یک، رتبه دوم: مجید ظریف از شبکه یک - گروه کودک شبکه قرآن و معارف سیما، رتبه سوم: پرویز امیری از شبکه قرآن- محمدجواد استادی از شبکه خراسان رضوی در بخش نمایش رادیویی: رتبه اول: روشنک ذوالفقاری از رادیو آذربایجان غربی، رتبه دوم: شاهین بهرام‌نژاد از رادیو بوشهر
رتبه سوم: هانیه پیرامی از رادیو خراسان جنوبی و بخش برنامه رادیویی ترکیبی: رتبه اول: شهره احمدوند از رادیو جوان، رتبه دوم: فاطمه عسگری از رادیو سراسری معارف، رتبه سوم: منصوره عسگری از رادیو خراسان جنوبی صاحب کسب مقام شدند.

در ادامه همچنین در بخش فیلمنامه، ایده و طرح تولیدات رادیویی و تلویزیونی: رتبه اول: سیده زهرا نیری، شایسته تقدیر: بهزاد اقراری گیگلو، شایسته تقدیر: مهراب اکبری، بخش مستند: رتبه اول: محمد امین نوروزی، رتبه دوم: قاسم قاسمی، رتبه سوم: مهدی یزدی‌نژاد، شایسته تقدیر: عبداله حاج محمدی، بخش پویانمایی و موشن‌گرافیک: رتبه اول: حمیدرضا محروقی، رتبه دوم: محمدظریف صدر، رتبه سوم: حسین حبیبی اصل صاحب تقدیر و جوایز ویژه شدند.

در بخش عکس و گرافیک، بخش گزارش تصویری با معرفی نفرات برتر رتبه اول: حمید عابدی، رتبه دوم: حسین حسین‌زاده، رتبه سوم: محمد رسول مرادی، بخش تک‌عکس: رتبه اول: آرمین صمیمی، رتبه دوم: رضا رادپور، رتبه سوم: مهدی انتظاری و بخش تصویرسازی: رتبه اول: نسترن لشگری آزاد، رتبه دوم: مصطفی شفیعی، رتبه سوم: میرحسین ظریف، شایسته تقدیر: مهدیه قاسمی و بخش اینفوگرافیک: شایسته تقدیر: امین کوثری، شایسته تقدیر: مجتبی غریب‌نواز و بخش پوستر: رتبه اول: حمید قربان‌پور، رتبه دوم: مرجان جلیلی، رتبه سوم: هادی مهری و بخش تایپوگرافی: رتبه اول: هادی مهری، رتبه دوم: محمود بازدار، رتبه سوم: مهدی جهانبخش و بین الملل بخش پویانمایی و موشن‌گرافیک رتبه اول: امین کوهستانی، بخش مستند: رتبه اول: سید صادق غفوریان، شایسته تقدیر: مهدی کمیلی و بخش نماهنگ: رتبه اول: سید علی چلداوی، شایسته تقدیر: مهدی شریفی و بخش پویش مردمی نشر محتوای رضوی: رتبه اول: حسین دارابی همراه بود.

کد مطلب 5916299

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