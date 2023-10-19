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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۱

هفته ششم لیگ بیست و سوم؛

استراحت گل‌محمدی به مدافع گلزن تیم ملی ایران مقابل پیکان

استراحت گل‌محمدی به مدافع گلزن تیم ملی ایران مقابل پیکان

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس مقابل پیکان تهران اعلام شد تا قلب دفاع این تیم به طور کامل تغییر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و هوادار تهران از ساعت ۱۶:۵۰ امروز در هفته ششم لیگ برتر در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می‌شود.

کادر فنی پرسپولیس برای این بازی با توجه به مصدومیت بازیکنانی نظیر مرتضی پورعلی گنجی، امید عالیشاه، وحید امیری، یاسین سلمانی و مهدی ترابی و… تصمیم به تغییرات بزرگ در ترکیب گرفت تا نفرات زیر بازی کنند:

علیرضا بیرانوند، گئورگی گولسیانی، فرشاد فرجی، علی نعمتی، دانیال اسماعیلی فر، مسعود ریگی، سروش رفیعی، سعید صادقی، میلاد سورگی، محمد عمری و شهاب زاهدی.

بنابراین کنعانی زادگان با وجود گلزنی در دیدار ایران و قطر روی نیمکت نشست تا دچار خستگی ناشی از فشردگی بازی‌ها نشود.

کد مطلب 5916305

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