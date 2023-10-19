۸۰۰ پروژه نمیه تمام در گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زنگانه، شامگاه پنجشنبه در دیدار وزیر کشور با نماینده ولی فقیه در استان گلستان اظهار کرد: ظرفیت‌ها و امکانات خوبی برای پیشرفت استان فراهم شده و آمارهای ارائه شده از سوی مراجع رسمی کشور بهترین گواه این ادعای بنده است.

وی افزود: استان گلستان جز تنها ۳ استان با رشد اقتصادی مثبت در زمینه کشاورزی، خدمات و صنعت است.

استاندار گلستان گفت: خوشبختانه با اقداماتی که انجام شد استان گلستان در بخش صنعت از رشد ۷.۹ درصد برخوردار است و اینها نشان می‌دهد استان گلستان با همتی که در دولت سیزدهم صورت گرفته در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: اعتبارات استان گلستان در بخش تملک و دارای در دو سال آخر دولت قبل میزان ۴ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در دو سال دولت سیزدهم به بیش از ۱۶ میلیارد تومان رسیده است.

زنگانه اظهار کرد: در بخش تملک و دارایی در دو سال آخر دولت قبل اعتبارات ۴ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون این مبلغ در دولت سیزدهم به بیش از ۱۶ میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم دو هزار میلیارد تومان برای رفع تنش آبی شهرهای استان گلستان هزینه شده است، بیان کرد: اعتبارات تخصیص به طرح‌های آبرسانی گلستان طی دو سال آخر دولت گذشته ۱۳۷ میلیارد ریال بود که این رقم در دولت سیزدهم برای شهرهای دارای تنش آبی استان با افزایش ۵۰ درصدی به ۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

استاندار گلستان با بیان اینکه اقدامات خوبی در دولت سیزدهم صورت گرفته است و ما امروز شاهد تحولات بسیاری در استان هستیم، گفت: در ابتدای دولت سیزدهم هزار و ۲۰۰ پروژه عمرانی نیمه تمام در استان وجود داشت که در حال حاضر این تعداد به ۸۰۰ مورد رسیده است.