حمله موشکی به ناو جنگی آمریکا در سواحل یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که یک کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا در سواحل یمن با حمله موشکی مقابله کرده است.

این مقام آمریکایی مدعی شد که کشتی جنگی آمریکا چندین موشک شلیک شده به سمت آن را در سواحل یمن رهگیری کرده است.

شبکه سی ان ان هم مدعی شد که عامل این حمله موشکی، جنبش انصار الله یمن بوده است.

سی ان ان همچنین افزود که هدف این حمله موشکی هنوز روشن نیست، اما به نظر می‌رسد که ناو جنگی «یو اس اس کارنی» USS CARNEY متعلق به نیروی دریایی ارتش آمریکا هدف قرار گرفته باشد که روز چهارشنبه از کانال سوئز به سمت دریای سرخ حرکت کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم در نشست خبری مدعی شد که ناو «یو اس اس کارنی» سه موشک و چند پهپاد را که از سوی حوثی ها شلیک شده بود، رهگیری کرده است.

این خبر در حالی است که برخی منابع یمنی اعلام کردند که مقامات آمریکایی به شبکه ABC گفتند: ناو جنگی یو اس اس کارنی چندین موشک را که حوثی ها به سمت شمال پرتاب کردند، رهگیری کرد، اما خودِ کشتی هدف این موشک‌ها نبود.