در جنگ بمب و کودک، قطعاً کودک پیروز و برنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امورخارجه کشورمان که برای برگزاری اولین نشست کمیته رایزنی‌های سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به دوشنبه پایتخت این کشور سفر کرده است، عصر پنجشنبه (۲۷ مهر ۱۴۰۲) با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد.

معاون سیاسی وزارت امورخارجه کشورمان در این ملاقات با اشاره به پیوندهای عمیق تمدنی، فرهنگی، تاریخی، دینی و زبانی میان دو ملت، تاکید کرد: وجوه مشترک دو ملت سرمایه بزرگی برای بنای روابطی مستحکم و پایدار است که منافع آن هم متوجه دو ملت خواهد شد و هم تحکیم بخش صلح و ثبات منطقه‌ای خواهد گردید.

باقری با اشاره به تحولات جاری در فلسطین، تصریح کرد: فلسطین پاره تن امت اسلامی است و جنایت‌های رژیم صهیونیستی روح و وجدان هر انسان آزاده‌ای را متأثر می‌کند.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به جنگ نابرابر در غزه و تقابل ظالم و مظلوم، اظهار داشت: تعداد بالای شهدای کودک در تهاجم اشغالگران به غزه، هیچ توجیهی برای سکوت در برابر جنایت‌های صهیونیست‌ها باقی نمی‌گذارد و قطعاً در جنگ بمب و کودک، قطعاً کودک برنده و پیروز است. در این دیدار که درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه جنایت جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و اوضاع افغانستان گفتگو شد، وزیر خارجه تاجیکستان بر اهتمام کشورش برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها تاکید کرد.