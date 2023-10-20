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۲۸ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۰

باقری در دیدار با وزیر خارجه تاجیکستان؛

در جنگ بمب و کودک، قطعاً کودک پیروز و برنده است

در جنگ بمب و کودک، قطعاً کودک پیروز و برنده است

معاون سیاسی وزیر خارجه در دیدار با وزیر خارجه تاجیکستان با اشاره به کشتار صهیونیست‌ها در غزه گفت: در جنگ بمب و کودک، قطعاً کودک پیروز و برنده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امورخارجه کشورمان که برای برگزاری اولین نشست کمیته رایزنی‌های سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به دوشنبه پایتخت این کشور سفر کرده است، عصر پنجشنبه (۲۷ مهر ۱۴۰۲) با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد.

معاون سیاسی وزارت امورخارجه کشورمان در این ملاقات با اشاره به پیوندهای عمیق تمدنی، فرهنگی، تاریخی، دینی و زبانی میان دو ملت، تاکید کرد: وجوه مشترک دو ملت سرمایه بزرگی برای بنای روابطی مستحکم و پایدار است که منافع آن هم متوجه دو ملت خواهد شد و هم تحکیم بخش صلح و ثبات منطقه‌ای خواهد گردید.

باقری با اشاره به تحولات جاری در فلسطین، تصریح کرد: فلسطین پاره تن امت اسلامی است و جنایت‌های رژیم صهیونیستی روح و وجدان هر انسان آزاده‌ای را متأثر می‌کند.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به جنگ نابرابر در غزه و تقابل ظالم و مظلوم، اظهار داشت: تعداد بالای شهدای کودک در تهاجم اشغالگران به غزه، هیچ توجیهی برای سکوت در برابر جنایت‌های صهیونیست‌ها باقی نمی‌گذارد و قطعاً در جنگ بمب و کودک، قطعاً کودک برنده و پیروز است. در این دیدار که درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه جنایت جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و اوضاع افغانستان گفتگو شد، وزیر خارجه تاجیکستان بر اهتمام کشورش برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها تاکید کرد.

کد مطلب 5917071
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      برای غرب، هموار بمب برنده بوده هست به خاطر اینکه : 1) بی شرفت هست 2) انسانیت ندارند 3) دزد هستند 4) وحشی هستند

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