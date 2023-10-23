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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۳۶

به میزبانی برج میلاد؛

در تازه‌ترین کنسرت علیرضا طلیسچی چه گذشت؟

در تازه‌ترین کنسرت علیرضا طلیسچی چه گذشت؟

‌علیرضا طلیسچی خواننده موسیقی پاپ شامگاه یکشنبه سی‌ام آبان ماه با اجرای قطعه تازه منتشر شده‌اش روی صحنه برج میلاد تهران رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه، ‌علیرضا طلیسچی خواننده موسیقی پاپ شامگاه یکشنبه سی ام آبان ماه با اجرای قطعه تازه منتشر شده‌اش با نام «پا قدم» روی صحنه برج میلاد تهران رفت. کنسرت این خواننده یکشنبه شب ۳۰ مهر ماه سال جاری طی ۲ سانس برگزار شد.

طلیسچی کنسرت خود را با قطعه «زندگی جونم» آغاز کرد و در ادامه قطعات «تو فکر می‌کنی کی‌ای»، «نفس کی بودی تو»، «ای داد بر من»، «دیوونه دوست داشتنی»، «لیلا»، «یه دریا نریم»، «دل به دل»، «قاف»، «سختگیر» و «به تو چه» را به اجرا درآورد.

این خواننده پس از اجرای قطعه «به تو چه» که در ماه‌های گذشته پرمخاطب بوده و به یکی از قطعات پرطرفدار موسیقی پاپ تبدیل شده است به سراغ قطعه تازه منتشر شده خود با نام «پاقدم» رفت که در روزهای اخیر به انتشار رسیده است.

وی پیش از اجرای قطعه «پاقدم» با تشویق مخاطبانش مواجه شد چراکه این قطعه در کمتر از ۱۰ روز توانسته به قطعه‌ای هیت و پرطرفدار تبدیل شود. قطعه‌ای که از طریق کاربران به دفعات در صفحات مجازی به اشتراک گذاشته شده و با اینکه فضایی ارکسترال و حال و هوایی نوستالژیک دارد اما برای مخاطبان در تمام سنین جذاب است.

می توان گفت طلیسچی برای انتشار قطعه‌ای ارکسترال در فضای امروزی موسیقی پاپ به نوعی ریسک کرده است پیش از اجرای این قطعه گفت: «پیش بینی من درباره این قطعه درست و پاقدمش خوب بود.»

این اولین بار بود که طلیسچی در کنار اعضای گروه خود از حضور یک ارکستر متشکل از نوازندگان زهی نیز بهره می‌برد.

«آخرش قشنگه»، «قرار نبود» و «ای دل غافل» قطعات پایانی این اجرا بودند.

محمد عارف (گیتار نایلون)، پارسا رفیع (گیتار الکتریک)، نیما اشکباری (بیس)، امیرحسین آزموده (پرکاشن)، ادوارد دانیال زاده (درامز) و مسیح منتظری (گیتار الکتریک) اعضای ارکستر علیرضا طلیسچی به رهبری امیر بهادر دهقان نوازنده کیبورد را تشکیل می‌دادند.

کد مطلب 5919810
علیرضا سعیدی

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