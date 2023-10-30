در تازه ترین کنسرت رستاک حلاج چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنسرت، رستاک حلاج جدیدترین کنسرت خود را به تهیه کنندگی منوچهر حسنی شامگاه ۷ آبان در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی روی صحنه برد.

این خواننده در شرایطی در تهران روی صحنه رفت که عمده آثارش در فضایی عاشقانه تولید و ارائه شده است و محبوبیتش در قطعاتی است که فضایی پاییزی دارد.

این خواننده با اجرای قطعاتی چون «قهوه»، «پاییز سال بعد»، «نسکافه»، «۱۰:۱۰»، «چشمات»، «ته سیگار» برنامه اش را پیش برد و گفت: از اینکه در پاییز باز هم میزبان شما هستم، خوشحالم. پاییز برای من معنی و مفهوم دیگری در سال دارد و از اینکه امسال هم پاییز هم صدا می شویم انرژی خوبی دارم.

این خواننده در بخش دیگری از کنسرتش نیز توضیح داد: مخاطبان موسیقی من معمولا شخصیت هایی عاطفی و متواضع دارند و من همیشه دوست دارم با آنها معاشرت کنم. این ساعاتی که با شما هستم، بهترین لحظات عمر من است.

رستاک حلاج در ادامه با اجرای قطعه ای پرطرفدار، بار دیگر علاقه همیشگی خود به محسن چاوشی را نشان داد و بخشی از ترانه «۱۰:۱۰» را اجرا کرد که با استقبال رو به رو شد.

رستاک حلاج در ادامه با قدردانی از ترانه سرای سرشناس برخی آثارش که در سالن حضور داشت، اظهار کرد: حسین غیاثی از نسل جدید ترانه سراهاست که این روزها به شدت توانسته خودی نشان دهد. تاثیر عاشقانه های این نسل در موسیقی پاپ از او بسیار بالاست. خوشحالم که او امشب اینجاست و من میزبان او هستم.

این خواننده این بار نیز با افزودن سکشن زهی به ارکسترش تلاش کرده بود تنوع موسیقایی را به فضای کنسرتش اضافه کند.

رستاک حلاج در اواخر برنامه اش از انتشار آثاری جدید خبر داد و گفت به زودی آثاری با فضاهایی جدید منتشر خواهد کرد.

در اواخر این کنسرت نیز اجرای تک نوازی ایمان توسلی نوازنده گیتار الکتریک گروه با استقبال رو به رو شد.