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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶

مدیرکل راه و شهرسازی اردبیل:

۲۷۸ کیلومتر بزرگراه در استان اردبیل در حال احداث است

۲۷۸ کیلومتر بزرگراه در استان اردبیل در حال احداث است

اردبیل- مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: ۲۷۸ کیلومتر بزرگراه در استان اردبیل در حال احداث است.

محبوب حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۲۳۷ کیلومتر بزرگراه در استان اردبیل احداث و مورد بهره‌برداری قرار گرفته و اهالی استان اردبیل از آن استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: ۲۹۹ کیلومتر بزرگراه نیز در مرحله مطالعات و در حال تکمیل طراحی و شروع عملیات اجرایی است که امیدواریم به تدریج به چرخه اجرا وارد شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: ما در استان اردبیل به ۸۱۴ کیلومتر بزرگراه نیاز داریم تا ایمنی تردد هموطنان تأمین و کاهش تلفات و تصادفات را شاهد باشیم.

حیدری به احداث تونل حیران اشاره کرد و افزود: این تونل به طول ۷۳۰ متر در حال اجرا است و در صورت تأمین اعتبار تا ۲۰۰ میلیارد تومان تا پایان فصل کاری سال آینده می‌توان شاهد بهره‌برداری و افتتاح آن بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از ۷۳۰ متر طول تونل، ۴۲۰ متر مقطع‌برداری و ۱۲۰ متر پاشنه‌کاری شده و ۸۴ متر از تونل نیز لاینینگ شده است.

حیدری اضافه کرد: در حال حاضر ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران به ثبت رسیده و امیدواریم با تأمین بخشی از اعتبارات و منابع بتوانیم مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنیم.

وی بیان کرد: در طول تأمین اعتبار تا آخر امسال ۵۰ کیلومتر بزرگراه تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهد شد تا تردد ایمنی را در این مسیرها شاهد باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: راه و شهرسازی استان اردبیل دستگاه برگزیده در اجرای پروژه‌های راهسازی در قالب جشنواره شهید رجایی انتخاب و معرفی شد.

کد مطلب 5917304

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    نظرات

    • پیمان شیخعلیزاده IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      1 3
      پاسخ
      باسلام وعرض خدا قوت وتشکر ازمدیر زحمتکش کاری که درحال انجام است بدلیل کمبود شدید بودجه اساسی نیست وحتی مسیر غیر استاندارد بدلیل بودجه بسیار کم انتخاب شده است . اهالی اردبیل برای خیرات جاریه حاضر به کمک مالی برای تسریع وتکمیل وساخت استاندارد راههای مواصلاتی خودبه خصوص تهران هستند.لطفا فراخوان بدهید.

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