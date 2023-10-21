۲۷۸ کیلومتر بزرگراه در استان اردبیل در حال احداث است

محبوب حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۲۳۷ کیلومتر بزرگراه در استان اردبیل احداث و مورد بهره‌برداری قرار گرفته و اهالی استان اردبیل از آن استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: ۲۹۹ کیلومتر بزرگراه نیز در مرحله مطالعات و در حال تکمیل طراحی و شروع عملیات اجرایی است که امیدواریم به تدریج به چرخه اجرا وارد شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: ما در استان اردبیل به ۸۱۴ کیلومتر بزرگراه نیاز داریم تا ایمنی تردد هموطنان تأمین و کاهش تلفات و تصادفات را شاهد باشیم.

حیدری به احداث تونل حیران اشاره کرد و افزود: این تونل به طول ۷۳۰ متر در حال اجرا است و در صورت تأمین اعتبار تا ۲۰۰ میلیارد تومان تا پایان فصل کاری سال آینده می‌توان شاهد بهره‌برداری و افتتاح آن بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از ۷۳۰ متر طول تونل، ۴۲۰ متر مقطع‌برداری و ۱۲۰ متر پاشنه‌کاری شده و ۸۴ متر از تونل نیز لاینینگ شده است.

حیدری اضافه کرد: در حال حاضر ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران به ثبت رسیده و امیدواریم با تأمین بخشی از اعتبارات و منابع بتوانیم مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنیم.

وی بیان کرد: در طول تأمین اعتبار تا آخر امسال ۵۰ کیلومتر بزرگراه تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهد شد تا تردد ایمنی را در این مسیرها شاهد باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: راه و شهرسازی استان اردبیل دستگاه برگزیده در اجرای پروژه‌های راهسازی در قالب جشنواره شهید رجایی انتخاب و معرفی شد.