پارچه مخصوص سفر به ماه ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، نمونه اولیه پارچه انعطاف پذیر و ارتجاعی ماه در «دانشگاه پاسیفیک هاوایی» (HPU)در حال توسعه است و اکنون گرنتی ۵۰ هزاردلاری از ناسا دریافت کرده است. پارچه مذکور از نیروهای الکترواستاتیکی استفاده می‌کند که قادر به دفع کردن غبار فاسد کننده ماه است و به این ترتیب اجازه نمی‌دهد ذرات تیز به لباس فضانوردی آسیب برسانند.

فناوری جدید LiqMEST نام دارد و هدف آن غلبه بر مشکلاتی است که فضانوردان مأموریت‌های آپولو ناسا در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی با آن دست و پنجه نرم می‌کردند. گرد و غبار تیز به سرعت سطوحی مانند سپرهای گرد و غبار مریخ نورد را خورده کرد، لباس فضایی فضانوردان را به هم چسباند و به طور کلی به همه چیز می‌چسبید.

بنابراین نیاز به لباس فضانوردی نوین بسیار حیاتی است. ناسا تصمیم دارد با اجرای برنامه آرتمیس در ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۶ میلادی، فضانوردان را دوباره به سطح ماه بفرستد. این جدول زمانی نه تنها به پیشرفت پروژه سرنشین دار آرتمیس ۲ در ۲۰۲۴ میلادی بستگی دارد، بلکه برای توسعه لندر و لباس فضانوردی مأموریت آرتمیس ۳ اهمیت دارد.

پارچه فناورانه جدید نه تنها غبار را از لباس فضانوردی دور نگه می‌دهد بلکه به فضانوردان اجازه می‌دهد در شرایط سخت با انعطاف پذیری بیشتری فعالیت کنند اما مهمترین مانع این روند ویژگی‌های دفع کننده ماده بود.

عارف رحمان که رهبری پروژه گرنت را برعهده دارد این باره می‌نویسد: هنگامی که پارچه فعال شود، میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند و غبار ماه را دفع می‌کند و اجازه نمی‌دهد این ذرات به لباس بچسبند. چنین استراتژی را می‌توان برای لباس‌های فضانوردی و پوشش تجهیزات ماه طی مأموریت‌ها به این سیاره به کار برد.

رحمان تصمیم دارد نمونه اولیه چنین پارچه‌ای را با گرنت دریافت شده از ناسا بسازد.