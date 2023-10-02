کاوشگر خورشیدی هند از حوزه گرانش زمین خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، «آدیتیا ال ۱» نخستین ماموریت خورشیدی هندوستان نقطه عطفی در سفر خود به سمت ستاره را پشت سرگذاشت. سازمان فضایی هند(ISRO) اعلام کرد این فضاپیما روز شنبه از منطقه تحت تاثیر زمین که در حقیقت حوزه ای است که گرانش زمین بر سیاره های دیگر غلبه می کند، عبور کرده است. این دومین باری است که ISRO به چنین دستاوردی دست یافته است.

فضاپیمای «آدیتیا ال ۱» دوم سپتامبر به فضا پرتاب شد و تا ۱۹ سپتامبر ۰.۹۲ میلیون کیلومتر از زمین دور شد. البته هنوز ۱۰۰ روز دیگر باقی مانده تا فضاپیما به مقصد خود برسد که نقطه ای خاص در فضا به نام نقطه «لاگرانژ یک» است. این نقطه در فاصله ۱.۵ کیلومتری زمین و در مسیر خورشید قرار دارد که چشم اندازی ثابت و واضح از صفحه خورشیدی فراهم می کند.

ساناکاسوبرامانیان محقق ارشد ماموریت اعلام کرد آدیتیا ال ۱ داده های بی سابقه از وجوه مختلف خورشید فراهم می کند که تاکنون در ماموریت های پیشین بررسی نشده است. او همچنین اضافه کرده بود چنین ماموریتی با هدف ارتقای درک انسان از فیزیک خورشیدی و تاثیر آن بر محیط زمین طراحی شده است.

فضاپیمای هندی دارای ۷ ابزار علمی است که رویدادهای مختلف مرتبط با خورشید را رصد می کنند و می سنجند. این امر شامل کرونای خورشیدی نیز می شود که خارجی ترین لایه اتمسفر ستاره زمین است و اشعه هایی شدید منتشر می کند. دیگر رویدادهای مذکور شامل بادهای خورشیدی (جریانی از ذرات باردار) و شعله های خورشیدی هستند.

هدف اصلی آدیتیا ال ۱ مطالعه مکانیسم گرمایش کرونای خورشید، سرعت گرفتن بادهای خورشیدی، دینامیک اتمسفر ستاره، توزیع و دمای ناهمسانگردی بادهای خورشیدی و سرچشمه و تاثیر شعله های این ستاره است.

این فضاپیما درژانویه ۲۰۲۴ میلادی به نقطه لاگرانژ یک می رسد و عملیات علمی خود را بلافاصله شروع می کند.