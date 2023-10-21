پیروزی مقتدرانه تیم هندبال ایران مقابل قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال ایران امروز در سومین دیدار خود در مسابقات انتخابی المپیک پاریس به مصاف قزاقستان رفت و با نتیجه قاطع ۴۲ - ۲۰ برابر حریف خود پیروز شد.

ملی‌پوشان ایران در بازی نخست خود با نتیجه ۲۰ - ۲۵ برابر ژاپن شکست خورده بودند و در بازی دوم، با نتیجه نزدیک ۲۹ - ۲۸ برابر کویت به پیروزی رسیدند.

در پایان رقابت‌های هندبال انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس، از میان ۱۱ تیم حاضر، تنها یک تیم از آسیا جواز حضور در المپیک ۲۰۲۴ پاریس را کسب می‌کند.

قزاقستان که نتیجه نخستین بازی خود در این رقابت‌ها را مقابل بحرین ۱۸-۴۶ واگذار کرده بود، فردا به مصاف تیم ملی ژاپن می‌رود. تیم هندبال ایران فردا با قرعه استراحت روبرو است و خود را آماده دیدار حساس با بحرین می‌کند. این دیدار مهم روز سه‌شنبه، دوم آبان ماه ساعت ۱۷.۳۰ خواهد شد.

در دیگر دیدارهای امروز کره جنوبی با هند، کویت با ژاپن، چین با عربستان سعودی و قطر با امارت متحده عربی دیدار می‌کند.