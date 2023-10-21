  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۹

هندبال انتخابی المپیک؛

پیروزی مقتدرانه تیم هندبال ایران مقابل قزاقستان

پیروزی مقتدرانه تیم هندبال ایران مقابل قزاقستان

تیم ملی هندبال ایران با پیروزی قاطع مقابل قزاقستان، دومین برد خود را در مسابقات انتخابی المپیک کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال ایران امروز در سومین دیدار خود در مسابقات انتخابی المپیک پاریس به مصاف قزاقستان رفت و با نتیجه قاطع ۴۲ - ۲۰ برابر حریف خود پیروز شد.

ملی‌پوشان ایران در بازی نخست خود با نتیجه ۲۰ - ۲۵ برابر ژاپن شکست خورده بودند و در بازی دوم، با نتیجه نزدیک ۲۹ - ۲۸ برابر کویت به پیروزی رسیدند.

در پایان رقابت‌های هندبال انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس، از میان ۱۱ تیم حاضر، تنها یک تیم از آسیا جواز حضور در المپیک ۲۰۲۴ پاریس را کسب می‌کند.

قزاقستان که نتیجه نخستین بازی خود در این رقابت‌ها را مقابل بحرین ۱۸-۴۶ واگذار کرده بود، فردا به مصاف تیم ملی ژاپن می‌رود. تیم هندبال ایران فردا با قرعه استراحت روبرو است و خود را آماده دیدار حساس با بحرین می‌کند. این دیدار مهم روز سه‌شنبه، دوم آبان ماه ساعت ۱۷.۳۰ خواهد شد.

در دیگر دیدارهای امروز کره جنوبی با هند، کویت با ژاپن، چین با عربستان سعودی و قطر با امارت متحده عربی دیدار می‌کند.

کد مطلب 5917639
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها