برگزاری هفته چهارم لیگ هندبال بانوان با یاد و گرامیداشت شهدای غزه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، هفته چهارم از نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه های کشور در حالی فردا جمعه ۲۸ مهرماه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف پیگیری می شود که بنابر اعلام سازمان لیگ قرار است این هفته از دیدارها با با یاد و گرامیداشت شهدای بیمارستان و مرکز درمانی المعمدانی غزه برگزار شود.

در پی بمباران بیمارستان و مرکز درمانی در غزه توسط رژیم منحوس صهیونستی و شهادت بیش از ۱۰۰۰ نفر از مجروحین، کادر درمان، کودکان بی گناه و مردم مظلوم فلسطینی، فدراسیون هندبال به منظور پاسداشت آرمان های مردم آزاده و مظلوم فلسطین، هفته چهارم لیگ برتر هندبال بانوان را به عنوان گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فاجعه اخیر نامگذاری کرد و به منظور ادای احترام به شهدای وقایع اخیر سرزمین فلسطین اشغالی، بازیکنان، کادر فنی و عوامل اجرایی پیش از آغاز تمامی دیدارها، یک دقیقه سکوت خواهند کرد.

اما در اولین دیدار هفته چهارم، سنگ آهن بافق که با ۶ امتیاز از ۳ بازی خود در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد میزبان زاگرس جنوبی است. زاگرس جنوبی که با هدایت خدیجه قانع، سرمربی سابق شهید شاملی کازرون و نایب قهرمان فصل گذشته لیگ، با ۴ امتیاز در رده سوم جدول رده‌بندی قرار دارد، تلاش می‌کند این بار نتیجه بازی را مقابل سنگ آهن بافق از آن خود کند.

در دیگر بازی مهم این هفته نفت و گاز گچساران تیم رده پنجمی لیگ، مهمان شهدای رزکان البرز تیم رده چهارمی جدول خواهد بود. گچساران که هفته پیش توانست با نتیجه ۲۶-۳۶ سنندج را از پیش رو بردارد و با تنها برد خود و دو امتیاز، با تیم شهدای رزکان هم امتیاز است و هر نتیجه از این تقابل قطعاً در جایگاه هر دو تیم تاثیرگذار است.

فولاد مبارکه سپاهان نیز که هفته پیش نتوانست از سد فولاد هرمزگان بگذرد، مهمان نماینده سنندج است. سپاهان هم اکنون با ۲ امتیاز و با یک گل کمتر در جایگاه ششم لیگ ایستاده و تلاش می‌کند با پیروزی برابر تیم تازه وارد سنندج، جایگاه خود را اندکی بهبود بخشد. در دیگر دیدار فردا، شهید چمران لارستان میزبان فولاد هرمزگان است.

دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر به این شرح است:

شهید چمران لارستان – فولاد هرمزگان

سنگ آهن بافق – زاگرس جنوبی

سنندج – فولاد مبارکه سپاهان

شهدای رزکان البرز – نفت و گاز گچساران

لازم به یادآوری است تمامی دیدارهای هفته چهارم راس ساعت ۱۱ برگزار می‌شود.