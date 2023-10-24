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۲ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۲۵

پس از ناکامی در کسب سهمیه المپیک؛

مربی تیم ملی هندبال: بازی با کیفیتی برابر بحرین داشتیم

مربی تیم ملی هندبال: بازی با کیفیتی برابر بحرین داشتیم

مربی تیم ملی هندبال مردان ایران پس ار شکست برابر بحرین در رقابت های انتخابی المپیک گفت: بازی با کیفیتی داشتیم اما به خاطر برخی اشتباهات باختیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال مردان ایران در چهارمین دیدار خود در مسابقات انتخابی المپیک پاریس در قاره کهن برابر تیم بحرین قرار گرفت و با نتیجه ۲۸ بر ۲۴ مغلوب شد تا به این ترتیب با دو برد و دو شکست از صعود به جمع چهار تیم برتر باز بماند. با این نتیجه شاگردان جوان ووسلین شانس کسب سهمیه المپیک را هم از دست دادند و در ادامه رقابت ها برای کسب مقام پنجم مسابقه خواهند داد.

مهدی قشقائی راد مربی و آنالیزور تیم ملی هندبال پس از دیدار با بحرین در انتخابی المپیک پاریس گفت: مسابقه بسیار با کیفیتی برابر تیم بحرین داشتیم. قبل از مسابقه درخصوص اهمیت این دیدار با بازیکنان صحبت کردیم و می دانستیم دیداری که پیش رو داریم حساسیت زیادی دارد.

وی با بیان اینکه در مجموع دیدار هندبالیست های ما برابر این تیم بازی بدی از آب درنیامد، خاطرنشان کرد: نیمه اول پر اشتباه بودیم اما در نیمه دوم در بحث دفاع عملکرد خوبی داشتیم. در دقایق پایانی اشتباهات ساده و کوچک باعث شد اختلاف یک گل به ۵ گل برسد.

قشقائی راد ادامه داد: بحرین تیم بزرگی است و نماینده آسیا در المپیک توکیو و فینالیست بازیهای آسیایی هانگژو است و در مجموع تیم پرمهره و با کیفیتی است.

وی بیان کرد: ما هم در تیم ملی تغییرات زیادی داشتیم و ۵ و ۶ بازیکن جوان به ترکیب اضافه شدند که هم عملکرد خوبی داشتند و هم اشتباهاتی در بازی داشتند. معتقدم این نفرات جوان برای سال های آینده امید خوبی برای هندبال ایران خواهند بود.

کد مطلب 5921063

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