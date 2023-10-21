مربی تیم ملی هندبال: از دو روز پیش روی بازی با بحرین متمرکز هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، تیم ملی هندبال مردان ظهر امروز شنبه ۲۹ مهرماه در سومین دیدار خود در رقابتهای انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس به مصاف قزاقستان رفت و توانست با یک ترکیب جوان با نتیجه ۴۲ بر ۲۰ به دومین پیروزی خود دست یابد.

شاگردان ووسلین سه شنبه دوم آبان و در آخرین مسابقه مرحله گروهی به مصاف تیم مقتدر بحرین می‌روند. هندبالیست‌های کشورمان که در گروه دوم این بازی‌ها قرار دارند تاکنون صاحب دو برد و یک باخت شده اند و نتیجه مسابقه فردا برای صعود به دور بعد سرنوشت ساز است.

حمید صادقی شاه نشین مربی تیم ملی هندبال مردان پس از پیروزی شاگردانش برابر قزاقستان در مسابقات انتخابی المپیک پاریس گفت: همانطور که پیش‌بینی می‌کردیم بازی امروز مقابل قزاقستان، بازی سنگینی نبود به همین خاطر توانستیم ترکیب تیمی متفاوتی را در زمین پیاده کنیم.

وی افزود: عملکرد بازیکنان در این بازی بسیار خوب بود و هماهنگی بیشتری داشتند. امیدوارم بتوانیم در بازی آینده بهتر بازی کنیم.

وی درباره بازی با بحرین افزود: مطمئناً بازی سنگینی با بحرین خواهیم داشت و این بازی برای ما بسیار سرنوشت‌ساز است و تمرکز تیم از دو روز پیش روی این بازی بود.

صادقی شاه نشین ادامه داد: دو روز استراحت و تمرین خواهیم داشت و مبنای تمرینات روی بازی با بحرین متمرکز است. امیدوارم بازیکنان بتوانند آنچه که کادر فنی می‌خواهد در زمین پیاده کنند و البته اشتباهات کمتری نسبت به دیدار با ژاپن و کویت داشته باشند.

علی حیدریان، بازیکن تیم ملی هندبال کشورمان هم با بیان اینکه بازی خیلی خوبی داشتیم، گفت: از همان اول توانستیم اختلاف گل را با تیم قزاقستان بالا ببریم و در نهایت بازی را پیروز شویم.

وی درباره بازی با بحرین در ادامه این مسابقات نیز ادامه داد: بیشتر تمرکز تیم و بازیکنان روی بازی با بحرین است. امیدوارم روبروی این تیم بازی خیلی خوبی داشته باشیم و نتیجه‌اش پیروزی باشد.

حیدریان در خصوص عملکردش در این بازی نیز گفت: از عملکرد خودم رضایت نسبی داشتم و امیدوارم بهتر از این هم بتوانم بازی کنم.

فواد فرهادی هم با بیان اینکه بازی خوبی مقابل قزاقستان انجام دادیم خاطرنشان کرد: طبق پیش بینی‌ها قزاقستان تیم قدرتمندی نبود.

وی ادامه داد: ما با نفرات جوان مقابل آن‌ها بازی کردیم تا با آمادگی کامل‌تری به مصاف بحرین برویم. با همه اعضای تیم همدل و هم قسم شده‌ایم تا بتوانیم بحرین را شکست دهیم.

تیم ملی هندبال مردان سه شنبه دوم آبان ماه ساعت ۱۷ به مصاف تیم بحرین می‌رود. تنها یک تیم از این بازی‌ها جواز حضور در رقابتهای المپیک پاریس را کسب خواهد کرد.