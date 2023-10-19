پیروزی تیم ملی هندبال برابر کویت/ انتقام هانگژو گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هندبال انتخابی المپیک در بخش مردان و در قاره آسیا از روز گذشته با حضور ۱۱ تیم در قالب دو گروه در دوحه قطر آغاز شده است.

تیم هندبال کشورمان عصر امروز پنجشنبه ۲۷ مهرماه در دومین دیدار خود به مصاف تیم کویت رفت و با برتری زمین مسابقه را ترک کرد.

شاگردان جوان ووسلین وویویچ در نیمه دیدار برابر کویت، دارنده نشان برنز بازیهای آسیایی هانگژو با نتیجه ۱۷ بر ۱۲ پیروز شدند. در نیمه دوم و تا دقایق پایانی، بازی با اختلاف یک گل به سود تیم کویت پیش رفت و حتی در سه دقیقه آخر هر دو تیم در نتیجه ۲۳ مساوی شدند اما در نهایت این تیم ملی کشورمان بود که توانست با اختلاف یک گل و با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ پیروز این رقابت باشد و اینگونه انتقام شکست برابر این تیم در بازی های آسیایی را بگیرد.

کویتی ها در حالی بازنده این دیدار شدند که روز گذشته قرعه استراحت داشته و دیدار امروز اولین بازی آنها در رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۲۴ بود. تیم ملی هندبال ایران روز گذشته در اولین دیدار خود برابر تیم مقتدر ژاپن ۲۵ بر ۲۰ مغلوب شد.

هندبالیست های کشورمان در ادامه این رقابت ها روز شنبه ۲۹ مهرماه ساعت ۱۱ به مصاف تیم قزاقستان خواهند رفت.

محمد سیاوشی، علی رحیمی، فواد فرهادی، مجتبی حیدرپور، سلامان بربط، علی حیدریان، بهشاد فاتحی‌زاده، رضا عزتی، علیرضا دادوند، امیرعباس سلطانی، یونس آثاری، محمدمهدی بهنام نیا، افشین صادقی، حسین جهانی، محمدرضا کاظمی، محمدرضا اورعی، مهران رهنما و کیارش طاهری ۱۸ بازیکن تیم ملی هندبال کشورمان در این رقابت‌ها هستند.

روح‌ا… اکرمی نیا (سرپرست)، ووسلین وویوویچ (سرمربی)، حمید صادقی شاه‌نشین (مربی)، مهدی قشقایی‌راد (آنالیزور و بدنساز)، علی بخشی (ماسور) کادرفنی تیم ملی کشورمان در این رقابت‌ها را تشکیل می‌دهند.

رقابت‌های انتخابی هندبال المپیک پاریس در قاره آسیا از ۲۶ مهر الی ۶ آبان ماه به میزبانی کشور قطر در دو گروه برگزار خواهد شد و تیم ملی هندبال مردان ایران در گروه دوم این رقابت‌ها با تیم‌های ژاپن، کویت، قزاقستان و بحرین هم گروه است.

گفتنی است تنها یک تیم از این رقابت‌ها جواز حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس را کسب خواهد کرد.