پارتیشن اداری دوجداره؛ نحوه خرید و انواع آن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پیشرفتها در زمینه معماری و فضای داخلی، موجب پیدایش سازه مفید و کاربردی به نام پارتیشن شده است. پارتیشنها این روزها جایگزین دیگر روشهای سخت و زمانبر برای جداسازی بخشهای مختلف یک ساختمان شدهاند. پارتیشنها را میتوان در اکثر ساختمانها، مخصوصاً ساختمانهای اداری استفاده کرد. امروز در این مطلب قصد داریم شما را با یکی از انواع پارتیشن اداری، یعنی پارتیشن اداری دوجداره آشنا کنیم. برای بررسی جزئیات این سازه کاربردی و مدرن، با ما همراه شوید!
پارتیشن دوجداره
پارتیشنهای دوجداره یکی از انواع پارتیشنهای موجود در بازار هستند و مزایای بیشماری دارند. این پارتیشن همانطور که از اسم آن حدس میزنید، دو لایه دارند. فضای بین این دو لایه خالی بوده و برای عبور دادن نور و هوا استفاده میشود. پارتیشنهای دوجداره از متریال مختلفی ساخته میشوند که از جمله آنها میتوان به شیشه، چوب، پلاستیک و فلز اشاره کرد. پارتیشن دوجداره اداره، میتواند در دو مدل شفاف و مات تولید شود.
ویژگیهای پارتیشن دوجداره
درگذشته، برای جداسازی بخشهای مختلف یک اداره از ساخت دیوار با آجر و گچ استفاده میشد. طبیعتاً این کار بسیار زمانبر و پرهزینه بود و موجب ایجاد آلودگی در محیط میشد. از طرف دیگر این دیوارها زیبایی ظاهری خاصی نداشتند. اما این روزها، پارتیشنهای دوجداره جایگزین دیوارهای آجری شدهاند و مزیتهای بیشماری دارند. این پارتیشنها ویژگیهایی دارند که آنها را در میان کارفرمایان و صاحبان شرکتهای مختلف محبوب کرده است.
پارتیشن اداری دوجداره، میتوانند بدون اتصال به سقف و جلوگیری از تعادل دمایی، ایستایی خوبی داشته باشند.
پارتیشن دوجداره، به دلیل ضخامت خوبی که دارد، میتواند فضای شخصی هر کارمند را به دور از آلودگی صوتی نگه دارد.
نظمی که پارتیشن اداری دوجداره اداره به محیط میدهد، بینظیر است. این سازه علاوه بر اینکه فضا را مدرنتر میکند، باعث مرتبتر به نظر رسیدن آن میشود. همین امر حس خوبی را در مشتریان و کارمندان ایجاد میکند. ازطرف دیگر، کارکردن در محیطهای منظم، کارایی کارمندان را افزایش میدهد.
دیگر ویژگی پارتیشن اداری دوجداره، ضخامت بالا و قابلیت ساخت در ارتفاعهای مختلف است. این پارتیشن را میتوان در ارتفاع کوتاه، بلند، نیمه بلند و تا سقف سفارش داد.
انواع پارتیشن اداری دوجداره
همانطور که قبلتر به آن اشاره کردیم، پارتیشنهای دوجداره را با استفاده از متریال مختلفی میسازند. این امر موجب پیدایش انواع مختلفی از پارتیشن اداری شده است. دسته بندی پارتیشنهای دوجداره به صورت زیر است:
پارتیشن دوجداره شیشهای و ام دی اف
پارتیشن دوجداره شیشهای
پارتیشن ام دی اف
پارتیشن فریم آلومینیومی
پارتیشن فلزی
هرکدام از انواع پارتیشنهای دوجداره، مزایای خاص خود را دارند. شما میتوانید باتوجه به نیاز و میزان بودجه خود، یکی از انواع پارتیشنهای دوجداره را انتخاب و خریداری کنید.
مزایای استفاده از پارتیشن اداری دوجداره
مواردی که موجب میشوند پارتیشن دوجداره اداره نسبت به پارتیشن تک جداره و معمولی بهتر باشد عبارتاند از:
مهمترین مزیت پارتیشن دوجداره نسبت به دیگر گونهها، عملکرد آن در جلوگیری از ورود سروصدای اطراف به داخل اتاق است.
دوجداره بودن این پارتیشن، استحکام، ایستایی و مقاومت این پارتیشن را نسبت به دیگر پارتیشنها دوچندان کرده است.
لرزش و سرو صدای کم هنگام باز و بسته کردن، به دلیل دوجداره بودن
امکان استفاده از پشم شیشه برای افزایش عایق بندی پارتیشن
امکان دستکاری ارتفاع پارتیشن و انتخاب رنگ دلخواه متناسب با دکوراسیون داخلی
برخورداری از مسیر کابل برق و تلفن برای راحتی بیشتر
برخورداری از قابلیت رسانا بودن که موجب از بین رفتن هرگونه نویز و پارازیت میشود.
قابلیت استفاده از شیشههای ضدضربه
ایستایی عالی بدون نیاز به ساپورت
امکان استفاده از روکش ملامینه برای جلوگیری از خط و خش
شستشوی راحت به دلیل فاصله مناسب از زمین
قابلیت جداسازی و عایق بندی محیط با پارتیشن دوجداره
خرید و قیمت پارتیشن دوجداره
قیمت پارتیشن اداری دوجداره بسته به اینکه از کدام نوع و در چه سایزی باشد متفاوت است. برای اینکه مناسبترین پارتیشن را انتخاب کنید، نیاز به راهنمایی یک متخصص خواهید داشت. پیشنهاد ما در این زمینه شرکت پرچین است.
از آن جایی که پارتیشن اداری پرچین انواع پارتیشن را خودشان تولید میکنند، خرید از آنها یک خرید بدون واسطه خواهد بود. خرید بدون واسطه مساوی با قیمتهای ارزانتر از دیگر فروشندگان است. همچنین این شرکت به شما اجازه خرید اقساطی را نیز میدهد. پیشنهاد میکنیم برای خرید پارتیشن دوجداره اداره، با شرکت پرچین در تماس باشید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما