هنرمندان از همدردی با مردم غزه گفتند/ شکستن اقتدار کاذب صهیونیسم

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی هنرمندان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین با حضور جمعی از هنرمندان سینما، تئاتر، تلویزیون، موسیقی و هنرهای تجسمی، امروز شنبه ۲۹ مهر ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

در این مراسم هنرمندان نقاش در فضای ورودی موزه هنرهای معاصر به خلق اثر با موضوع مرتبط با مردم مظلوم فلسطین پرداختند.

محمود سالاری معاون هنری وزارت ارشاد، محمد الهیاری مدیرکل دفتر موسیقی، عباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت، علی فروزانفر معاون هنری حوزه هنری، سیدمحمد نادری مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت فتح، قادر آشنا معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی، رضا مهدوی دبیر جشنواره موسیقی فجر، هاشم میرزاخانی مدیرعامل موسسه سینماشهر، محمود گبرلو، اسماعیل خلج، جلیل فرجاد، مرشد محسن میرزاعلی، منصور خلج، یدالله وفاداری، محمد شیری، محسن ابراهیم زاده، محمد گلریز، هادی مرزبان، فرزانه کابلی، رضا بنفشه خواه، شهرام شکوهی، وحید لک، شهرام نوشیر و هنرمندان دیگر عرصه تئاتر، موسیقی و تجسمی در این مراسم حضور داشتند.

اجرای برنامه با نقالی مرشد ابوالفضل ورمزیار آغاز شد.

علی خلیلی مجری فلسطینی برنامه تلویزیونی «ساعت به وقت قدس» اجرای این مراسم را بر عهده داشت که در ابتدا از حاضران خواست برای احترام به شهدای غزه و به‌ویژه کودکان سکوت کنند.

وی در ادامه گفت بسیاری از او می‌پرسند چرا در تهران حضور دارد و به فلسطین و میدان نبرد نمی‌رود که او هم در ادامه توضیح داده که مبارزه هنرمندان هم به مانند مبارزه با سلاح بسیار مهم و اثرگذار است.

خلیلی در ادامه نامی از نویسندگان و هنرمندان فلسطینی ترور شده توسط رژیم صهیونیستی به زبان آورد.

در ادامه بعد از پخش کلیپی کوتاه، محمود سالاری معاون هنری وزیر ارشاد اسلامی روی صحنه رفت و گفت: این اندیشه که اسراییل نمی‌تواند از شهروندانش محافظت کند، باعث نابودی آنها می‌شود. امروزه ثابت شده که این رژیم دیگر نمی‌تواند از شهروندانش محافظت کند و این نرم‌افزار فکری آسیب‌دیده است.

وی ادامه داد: حضور شما در این مراسم چند مفهوم دارد که یکی حمایت از مظلوم است و دیگری طبق فرمایش مقام معظم رهبری این است که اسراییل آسیب‌ دیده و ترمیم‌پذیر نیست.

سپس حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی به ایراد سخنانی پرداخت.

وی گفت: این روزها غم‌ناک‌تر و فاجعه‌بارتر از آن است که بتوان درباره‌اش سخن گفت. انسانی که عاطفه داشته باشد نمی‌تواند به راحتی از کنار این فجایع بگذرد. اینکه قدرت‌ها از ظالم حمایت و سکوت می‌کنند تاسف‌برانگیز است. هنرمندان نمی‌توانند در این خصوص سکوت کنند.

نوربخش یادآور شد: هم‌نسلان من می‌دانند معنای بمباران و موشک‌باران یعنی چه. ما کشوری پهناور و مردمی منسجم بودیم. حال در محدوده و نوار غزه که حدود ۲ میلیون جمعیت دارد، بمباران باعث کشته شدن بسیاری می‌شود. امیدوارم جنایت‌کاران صهیونیست به سزای اعمال خود برسند و مردم مظلوم فلسطین آزاد شوند. طالبی: وقتی عده‌ای کرکس‌وار در پیرامون پیکر هنرمندی بزرگ، زن بزرگی را که از مبارزه با صهیونیسم می‌گوید، تمسخر می‌کنند، نشان دادند هنرمند صهیونیسم هم داریم که از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام استفاده می‌کند

در ادامه غلامرضا صنعتگر به اجرای زنده موسیقی پرداخت.

هوشنگ توکلی دیگر سخنران این مراسم بود. وی یادآور شد: اقتدار رژیم صهیونیستی شکست و این مهمترین موضوع است و باقی حاشیه است. اگر حاشیه را به درستی کنترل کنیم شهادت مردان و زنان و کودکان غزه کمرنگ نمی‌شود.

وی متذکر شد: درست بلافاصله بعد از پیام مقام معظم رهبری درباره پیروزی حماس و شکست اسراییل، مرحوم داریوش مهرجویی به قتل رسید تا پیام مقام معظم رهبری کم‌رنگ شود. ما عزادار مردم غزه و درگذشت داریوش مهرجویی و همسرش شدیم.

توکلی اظهار کرد: باید دوگانگی در مردم رفع شود تا هر اتفاقی می‌افتد به نظامی که شبانه‌روز در تلاش برای ثبات و پیشرفت است، ربط داده نشود.

وی یادآور شد: ساواک با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله ابزارهای فرهنگی و هنری تلاش کرد تا در سرتاسر ایران سلطه مطلق داشته باشد. دکتر غلامحسین ساعدی سردمدار بیان رعب و وحشت ساواک در آثار خود بود. بعد از انقلاب دیگر نیازی به دوگانه حرف‌زدن نداشتیم. ۴۲ سال است به مدیران فرهنگی و هنری می‌گوییم در جشنواره‌ای به غلامحسین ساعدی بپردازیم. مدیران و مسئولان باید به وظیفه خود عمل کنند از این رو معاونت هنری باید کارگروهی تشکیل دهند تا آثار هنری مختلف مورد بررسی قرار گیرند.

توکلی افزود: وقتی دختر زنده‌یاد مهرجویی می‌گوید قاتل در میان ماست یعنی ما به ۱۰۰ سال قبل برگشتیم و هنرمندان و مدیران فرهنگی به این اتفاق فکر نکردند. دوگانه‌گویی، تفرقه و تهمت‌زدن را تمام کنیم.

در ادامه محمد گلریز به اجرای قطعه‌ای موسیقایی «فلسطین» پرداخت.

ابوالقاسم طالبی سخنران دیگر مراسم بود که روی صحنه رفت و گفت: حادثه عظیمی اتفاق افتاده و اقتدار کاذب صهیونیسم شکسته شده است. بایدن گفت صهیونیسم حتما نباید یهودی باشد و این تنها حرف درستش در زندگی است. مسیحی، آخوند، هنرمند، شاعر و نویسنده صهیونیسم هم داریم.

وی متذکر شد: وقتی عده‌ای کرکس‌وار در پیرامون پیکر هنرمندی بزرگ، زن بزرگی را که از مبارزه با صهیونیسم می‌گوید، تمسخر می‌کنند، نشان دادند هنرمند صهیونیسم هم داریم که از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام استفاده می‌کند.

طالبی تصریح کرد: باید بدانیم در بین ما کرکس‌هایی در لباس پرستو نق‌نقو شده‌اند و هر روز برای خود جمله‌ای می‌بافند و می‌گویند و خوش هستند. من متاسفم از حضور چنین افرادی در بین ما و درود می‌فرستم به شما شجاعان. می‌دانیم که صهیونیسم تاب شجاعان ما را ندارد و مانند سیف‌اله داد، نادر طالب‌زاده و فرج‌الله سلحشور آنها را با بیماری از ما می‌گیرد. خزاعی: در ماجرای کربلا دسته‌ای پی جایزه بودند و دسته‌ای بی‌طرف بودند و بعد از عاشورا پشیمان شدند اما دسته سوم با بصیرت بودند و جای درست ایستادند. نکند عاشورای دیگری برپاست و ما جای اشتباه را برای بودن انتخاب کنیم

سپس قطعه «طوفان الاقصی» ساخته شده در مرکز سرود و موسیقی صدا و سیما، پخش شد.

محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی دیگر سخنران مراسم بود. وی گفت: همه برای همدردی با مردم غزه کنار هم جمع شده‌ایم. ما در کجای تاریخ ایستاده‌ایم؟ باید انتخاب کنیم در کنار چه مردمی بایستیم. تبلیغات گسترده حکومت یزید باعث شد تا بسیاری در انتخاب خود اشتباه کنند. در ماجرای کربلا دسته‌ای پی جایزه بودند و دسته‌ای بی‌طرف بودند و بعد از عاشورا پشیمان شدند اما دسته سوم با بصیرت بودند و جای درست ایستادند.

وی تصریح کرد: نکند عاشورای دیگری برپاست و ما جای اشتباه را برای بودن انتخاب کنیم.

خزاعی اظهار کرد: هنرمندان در کنار مردم غزه ایستاده‌اند. اینکه امروز دستگاه‌های تبلیغاتی دشمنان چه می‌گویند مهم نیست بلکه در طول تاریخ مشخص می‌شود که مقاومت پیروز است.

سپس امیر دژاکام روی صحنه رفت و در سخنانی گفت: من به نمایندگی از انسانیت و شخص خودم اینجا هستم. سال ۱۳۹۴ مطلبی را نوشتم که گفت‌وگوی مادری است با فرزندش که امروز آن را برایتان می خوانم.

وی در ادامه مطلب نوشته شده اش را قرائت کرد.

دژاکام متذکر شد: تصاویری که می‌بینم جانم را به آتش می‌کشد و از خودم شرم می‌کنم در جهانی زندگی می‌کنم که با فرزندانش چنین می‌کند.

سپس گروه سرود بین‌المللی «الغدیر» به اجرای برنامه پرداختند.

محمدمهدی تدین مدیر مسئول آموزشگاه‌های آزاد هنری نیز در ادامه مراسم به ایراد سخنانی پرداخت.

در این بخش از مراسم ارتباط صوتی با یکی از خبرنگاران حاضر در غزه برقرار شد.

سپس علی‌اشرف صندوق‌آبادی به عنوان نماینده هنرمندان تجسمی به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: امروز حال همه آدم‌هایی که با ظالمان مخالف و موافق مظلومان هستند، خوش نیست. چگونه می‌توانیم آرام بگیریم در حالی که گریه مادران و پدران را در فراق فرزند و خانواده می‌بینیم. امروز قلب همه هنرمندان آزاده غمگین است.

در ادامه مراسم با حضور معاون هنری وزیر ارشاد، محمد هاشمی قایم‌ مقام وزیر ارشاد و مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد از فرزند شهید حاج نافذ صالح از فرماندهانی که اخیرا در غزه به شهادت رسید، تجلیل شد.

این فرزند شهید گفت: امروز جای ظالم و مظلوم، گناهکار و بی‌گناه مشخص شد و هیچ کسی نمی‌تواند توجیهی بیاورد.

وی تاکید کرد: امروز نبرد در فلسطین ملی و بر سر زمین نیست بلکه نبردی اسلامی است و هدفش هم قدس شریف و اسلامی است.

وی در پایان خواستار شد تا هنرمندان روایت‌های درست را با آثار و فعالیت‌های خود در مقابل روایت‌های نادرست صهیونیستی، به دنیا منعکس کنند.