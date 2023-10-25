ادای احترام هنرمندان پیشکسوت به شهدای حادثه شاهچراغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، تعدادی از هنرمندان موسسه هنرمندان پیشکسوت چهارشنبه سوم آبان ماه با حضور در حرم شاهچراغ و تقدیم لوح یادبود به شهدای این حادثه ادای احترام کردند.

در این مراسم محمود سالاری معاون امور هنری وزیر فرهنگ و رئیس هیات امنا موسسه هنرمندان پیشکسوت، سیدعباس عظیمی مدیرعامل و عضو هیات مدیره مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، مهدی افضلی مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و عضو هیات مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت و حمیدرضا قانعی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس حضور داشتند.

شانزدهمین همایش سراسری هنرمندان پیشکسوت در شیراز در حال برگزاری است.

این همایش از یک تا چهار آبان ادامه دارد و هنرمندان زیر در این مراسم حضور دارند:

قربانعلی اجلی، هنگامه اخوان، حجت‌اله اسدی، حسین اسرافیلی، علی اصغر اسکندری، سوسن اصلانی، علی امیراحمدی، سعید امیرسلیمانی، بیاض امیرعطایی، حمید انگجی، منوچهر آذری، هادی آرزم، سیدجواد آشفته، صفا آقاجانی، عباس بابویهی، رضا بانگیز، سوسن بخشایش طلب، محمدرضا سهرابی نژاد، مجید قناد، عنایت بخشی، رضا بدرالسما، بهروز بقایی، رضا بنفشه‌خواه، محمدرضا بهارناز، طاها بهبهانی، بیژن بیژنی، پرویز بیگی حبیب آبادی، صدیقه پاک‌بین، حسین پرستار، شهین پزشکی، ژرژ پطرسی، احمد پیله‌چی قزوینی، اسداله تابع‌منش، منصور تامسن، هوشنگ توکلی، محمدعلی جدیدالاسلام، هادی جمالی، امیرعلی جوادیان، جمشید جهانزاده، عباس جهانگیریان، اکرم‌السادات حسینی، علیرضا حیدری، منوچهر خادم‌ملت، اسماعیل خلج، منصور خلج، جعفرقلی دادخواه، علیرضا درویش‌نژاد، بهناز ذاکری، ایرج راد، محسن راستانی، رجبعلی راعی، غلامرضا راهپیما، جهانگیر رجبی‌خواه، عزت‌اله رمضانی‌فر، علی اصغر زعیمی، غلامحسین زمردی، حسین زندباف، مسعود زنده روح، سیدجواد زیتونی، محمدعلی ساربان، محمدجواد جدی، صفر سامی، زهرا سعیدی، شریفه سنایی، هرمز سیرتی، عشرت سیروس، جمشید شاه‌محمدی، مهدی شاه‌محمدیان، محمدتقی شاهرخ، سعید شریفیان، جواد شمقدری، طاهر شیخ‌الحکمایی، مریم شیخ‌مهدی، محمد شیری، داود صادق‌سا، عبدالکاظم صادقا، اکبر صادقی، مرتضی صادقی افجه، منیژه صحی، محمد صیادصبور، حسن ضرغامی، مظفر طاهری، محمد طریقتی، مهدی طوسی، علیرضا عابدی، سیدرضا عالمی، بهمن عبدی، احمد عربانی، رحیم عزت بقایی، محمدحسین عطارچیان، مهدی عطریان، جواد علیزاده، جاسم غضبانپور، منوچهر غیوری، محمود فدایی، بهمن فردوسی، مهدی فروزنده شهرکی، مرتضی فرهادیه، محمود فرهمند، تاجبخش فنائیان، داود فیاضی، لطفعلی فیروزی‌فر، حسن فیضی راد، محمد فیلی، کریم قربانی اعلایی، بهروز کریمی، بهمن کریمیان، محسن کوهستانی، مرتضی کیان‌زاد، محمدعلی گرجستانی، غلامرضا گمرگی، آزیتا لاچینی، غلامعلی لطیفی، مسعود لقا، پروین محبی، مصطفی محدثی خراسانی، علی محمودیان، فاطمه مختاری، هادی مرزبان، عباس مشهدی‌زاده، علی مقارن عسگرینی، محمد مقدسی، هراچ مگردومیان، محمد موحدیان عطار، سیدمحمد میرزمانی، سیدغلامرضا میرمعنوی، ملیح ناصری، احمد ناطقی، مهدی نجارپیشه، جعفر نجیبی، نرگس نشاط‌خواه، علی نعمتی، خسرو روشن، حسن نیک‌نژاد، اکبر نیکان‌پور، مهوش‌نیکخو، اصغر همت، امیر همتی، داود یاسری، مرتضی یوسف‌دوست، فرخنده نیک‌کار، عبدالحمید عدالت، جلال غلامی، حسن مشکین‌فام فرد، محمدمهدی فقیه منفرد، احد ده‌بزرگی، مجید چیزفهم دانشمندیان، عبدالمجید، زنگونی، رحیم هودی، بهرام منبتی، مسعود شناسا، احمد سپاسدار، علی اصغر تجویدی.