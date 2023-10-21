۲۴۸ شهید و بیش از ۴۰۰ زخمی فلسطینی در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه اعلام کرد که حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه طی ۲۴ ساعت گذشته به شهادت ۲۴۸ فلسطینی انجامیده است.

از مجموع این ۲۴۸ فلسطینی ۵۶ نفر در جنوب نوار غزه به شهادت رسیده‌اند؛ این در حالی است که رژیم صهیونیستی بارها ادعا کرده است که جنوب نوار غزه منطقه امن است و از فلسطینیان ساکن این باریکه خواسته به مناطق جنوبی نوار غزه بروند. علاوه بر این در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۴۰۰ فلسطینی ساکن نوار غزه در نتیجه حملات وحشیانه صهیونیست‌ها زخمی شده‌اند.

یک منبع پزشکی نیز به الجزیره گفت: از صبح امروز تاکنون ۱۹۵ فلسطینی در نوار غزه به شهادت رسیده‌اند و ۴۳۹ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

بر اثر بمباران یکی از خانه‌های فلسطینیان در تل‌السلطان واقع در غرب رفح ۱۳ فلسطینی به شهادت رسیدند و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند.

بازار النصیرات در مرکز نوار غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت.

خبرنگار المیادین گزارش داد: بر اساس برآوردهای اولیه ۱۲ فلسطینی در نتیجه بمباران بازار اردوگاه النصیرات به فیض شهادت نائل آمدند.

در جنایت وحشیانه دیگری از ارتش رژیم صهیونیستی در نتیجه بمباران یک خانه در نزدیکی یکی از مراکز حضور آوارگان در خان یونس نیز ۷ فلسطینی به شهادت رسیدند و ۴۵ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

در نتیجه بمباران یک خانه مسکونی در مرکز غزه نیز ۸ فلسطینی به شهادت رسیدند. ۴ فلسطینی دیگر نیز بر اثر بمباران دو خانه در خان یونس به شهادت رسیدند.

۵ فلسطینی نیز در جریان بمباران یکی از منازل مسکونی در شهرک الزیتون واقع در جنوب شرقی نوار غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و ۴ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

در دیرالبلح نیز پس از بمباران یکی از خانه‌های فلسطینیان توسط ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی ۴ فلسطینی به شهادت رسیدند.

از سوی دیگر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که بر اثر بمباران نوار غزه «اسامه المزینی ابو همام» از اعضای دفتر سیاسی این جنبش به شهادت رسیده است.