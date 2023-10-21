بلینکن: باید گذرگاه رفح باز بماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا امروز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده از تحویل یک کاروان شامل ۲۰ کامیون حامل کمک های بشردوستانه برای غیرنظامیان غزه از طریق گذرگاه رفح مصر استقبال می‌ کند.

بلینکن در این بیانیه با اتخاذ موضعی عوام فریبانه ادعا کرد که بازگشایی رفح به دنبال چند روز تعامل دیپلماتیک «جامع» توسط ایالات متحده با اشغالگران قدس و مصر انجام شد و وی از همه طرف‌ها می خواهد تا سهم خود را برای باز نگه داشتن رفح انجام دهند تا کمک‌ های بیشتری به غزه برسد!

وی در این خصوص گفت: ما از تمام طرف‌ها می‌خواهیم گذرگاه رفح را باز نگه دارند تا ادامه جریان کمک رسانی میسر شود. این کمک برای رفاه مردم غزه حیاتی است! باید از غیرنظامیان محافظت شود.

بلینکن مدعی شد: همانطور که رئیس جمهور «بایدن» گفت، اگر حماس این کمک را منحرف کند بار دیگر نشان داده که هیچ علاقه‌ای به رفاه مردم فلسطین ندارد و عملاً از توانایی جامعه بین المللی برای ارائه این کمک جلوگیری می‌کند.

سازمان جهانی بهداشت پیشتر اعلام کرده بود که ۴ تریلی حامل تجهیزات بهداشتی این سازمان از گذرگاه مرزی رفح عبور کرده و به سمت غزه حرکت کرد.