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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۰۱

ادعای رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی:

دستور حمله زمینی به غزه به زودی صادر می‌شود!

دستور حمله زمینی به غزه به زودی صادر می‌شود!

رسانه‌های عبری به نقل از هرتسی هالوی، رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کردند که ارتش اسرائیل با هدف از بین بردن گروه‌های مقاومت به زودی به نوار غزه لشکرکشی زمینی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «هرتسی هالوی» رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه در سخنانی فاش کرد که ارتش اسرائیل با هدف مأموریت خود در از میان بردن جنبش حماس به زودی به نوار غزه لشکرکشی خواهد کرد.

بر پایه این گزارش، سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل به نقل از رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که به زودی عملیات زمینی ارتش به خاک غزه با هدف انهدام گروه‌های مقاومت و تشکیلات نظامی وابسته به جنبش حماس عملیاتی خواهد شد.

هرتسی هالوی با یادآوری عملیات غافلگیرکننده جنبش حماس (طوفان الاقصی در ۷ اکتبر) از عملیات انتقامی ضد گروه‌های مقاومت در نوار غزه خبر داد.

رادیو ارتش اسرائیل در ساعات ابتدایی امروز (شنبه) از رزمایش نظامی ارتش برای شبیه سازی عملیات زمینی به نوار غزه طی روزهای آینده خبر داد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در صفحه اینترنتی خود فاش ساخت که طی روزهای گذشته، کابینه جنگی این رژیم برنامه عملیاتی گسترش دایره درگیری با نیروهای مقاومت در داخل نوار غزه پیش از آغاز حمله زمینی به غزه را تصویب کرده است.

نیروهای مقاومت فلسطین در باریکه غزه شنبه ۱۵ مهر (۷ اکتبر ۲۰۲۳) در واکنش به جنایات مستمر رژیم اشغالگر از جمله کشتار فلسطینیان، هتک حرمت مسجدالاقصی، تعدی به محافظان آن، یورش شهرک نشینان با حمایت نظامیان صهیونیست، با اجرای عملیاتی با عنوان «طوفان الاقصی» مواضع و پایگاه‌های رژیم اشغالگر قدس را با ده‌ها موشک هدف قرار دادند.

در جریان این عملیات، بنا بر اعلام رژیم صهیونیستی ۱۴۰۰ اسرائیلی کشته و بیش از ۳۰۰۰ نفر زخمی شدند. رسانه‌های اسرائیلی نیز اذعان کردند که این رژیم در طول تاریخش شکستی در این سطح را به خود ندیده بود.

کد مطلب 5918096

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    نظرات

    • Ali AE ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      5 2
      پاسخ
      خدا کنه همچین غلطی کنن تا به خاک سیاه بنشوننشون درود به گروه مقاومت
    • IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      3 2
      پاسخ
      زوال دولت غاصب نزدیک است.
    • IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      2 1
      پاسخ
      خدا پشت و پناهتان
    • ابوالفضل خیری IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      3 2
      پاسخ
      اسراییل غلط میکند
    • دهانی ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      4 2
      پاسخ
      انشاءالله که اسرائیل به روزهای آخرش رسیده و به حکم خداوند نابودی اسرائیل نزدیک هست
    • محمدرصادلیر دیسفانی IR ۰۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      3 1
      پاسخ
      خدا لعنت کند شما که به شعله ور شدن آتش جنگ کمک می کنید مردم بی گناه مگر چه گناهی دارند که باید خون آنها ریخته شود صلح دوستی و احترام به ملت‌ها و حقوق بشر وطیفه است پس رعایت کنید
      • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
        3 0
        کشتار مردم بسیار زشت و ناپسند است. ولی اگر یک طرف رعایت نکرد و مدام ظلم کرد، باید نشست و تماشا کرد تا یکروزی رعایت کند و مردم کشته نشوند، نه، راهش این است که با ظالم مبارزه و مقابله کنی تا یا نابود شود و یا دست از ظلم بردارد.
    • IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      0 1
      پاسخ
      خداوند پشت شماست
    • IR ۰۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      0 1
      پاسخ
      ملتهای مسلمان اجازه به صهیونیستاحمله زمینی نخواهدداداگررژیم کودکش اقدام نظامی کندجهنمی ازگورستان صهیونیستهاخواهدشدورزمندگان وحزب الله باهمه توان ازملت مظلوم غزه فلسطین دفاع جانانه ازملت بی گناه غزه بابصیرت واعتقاداسلامی دفاع خواهدکردانشاالله پیروزی ازان مااست

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