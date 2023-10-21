به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «هرتسی هالوی» رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه در سخنانی فاش کرد که ارتش اسرائیل با هدف مأموریت خود در از میان بردن جنبش حماس به زودی به نوار غزه لشکرکشی خواهد کرد.

بر پایه این گزارش، سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل به نقل از رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که به زودی عملیات زمینی ارتش به خاک غزه با هدف انهدام گروه‌های مقاومت و تشکیلات نظامی وابسته به جنبش حماس عملیاتی خواهد شد.

هرتسی هالوی با یادآوری عملیات غافلگیرکننده جنبش حماس (طوفان الاقصی در ۷ اکتبر) از عملیات انتقامی ضد گروه‌های مقاومت در نوار غزه خبر داد.

رادیو ارتش اسرائیل در ساعات ابتدایی امروز (شنبه) از رزمایش نظامی ارتش برای شبیه سازی عملیات زمینی به نوار غزه طی روزهای آینده خبر داد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در صفحه اینترنتی خود فاش ساخت که طی روزهای گذشته، کابینه جنگی این رژیم برنامه عملیاتی گسترش دایره درگیری با نیروهای مقاومت در داخل نوار غزه پیش از آغاز حمله زمینی به غزه را تصویب کرده است.

نیروهای مقاومت فلسطین در باریکه غزه شنبه ۱۵ مهر (۷ اکتبر ۲۰۲۳) در واکنش به جنایات مستمر رژیم اشغالگر از جمله کشتار فلسطینیان، هتک حرمت مسجدالاقصی، تعدی به محافظان آن، یورش شهرک نشینان با حمایت نظامیان صهیونیست، با اجرای عملیاتی با عنوان «طوفان الاقصی» مواضع و پایگاه‌های رژیم اشغالگر قدس را با ده‌ها موشک هدف قرار دادند.

در جریان این عملیات، بنا بر اعلام رژیم صهیونیستی ۱۴۰۰ اسرائیلی کشته و بیش از ۳۰۰۰ نفر زخمی شدند. رسانه‌های اسرائیلی نیز اذعان کردند که این رژیم در طول تاریخش شکستی در این سطح را به خود ندیده بود.