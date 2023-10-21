  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۱

راهپیمایی ۱۰۰ هزار نفری حمایت از مردم مظلوم فلسطین در لندن+ فیلم

راهپیمایی ۱۰۰ هزار نفری حمایت از مردم مظلوم فلسطین در لندن+ فیلم

۱۰۰ هزار نفر امروز در مرکز لندن راهپیمایی کردند تا حمایت خود را از فلسطینیان مظلوم نشان دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، حدود ۱۰۰ هزار نفر امروز شنبه در راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین در مرکز شهر لندن شرکت کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، ۱۰۰ هزار نفر در لندن در حمایت از فلسطینی‌ ها و مخالفت با جنایت های اشغالگران قدس در حال تظاهرات هستند.

حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی همچنان علیه مناطق مختلف نوار غزه در کنار حملات توپخانه ای این رژیم ادامه دارد و خانه‌های مسکونی در برابر دیدگان جهانیان و سکوت مجامع بین المللی بر سر ساکنان آن ویران می‌شوند.

مقامات فلسطینی اعلام کردند که در تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد شمار شهدا و مجروحان فلسطینی در حملات مداوم رژیم صهیونیستی به غزه افزایش یافته است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه در تازه‌ترین آمار اعلام کرد که آمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه به ۴۳۸۵ نفر افزایش یافته که از این تعداد ۱۷۵۶ نفر از انها کودک و ۹۷۶ نفر هم زن هستند.

۱۳۵۶۱ نفر در حملات مداوم جنگنده‌های رژیم مجروح شدند.

بنابر گزارش وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه ۷۰ درصد قربانیان حملات ارتش رژیم صهیونیستی به غزه زنان، کودکان و افراد سالخورده هستند.

کد مطلب 5918035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها