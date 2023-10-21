به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژیر هشدار در برخی شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه از جمله عسقلان به صدا درآمد.

گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که در واکنش به هدف‌قرارگرفتن غیرنظامیان فلسطینی از سوی رژیم اشغالگر قدس شهرک صهیونیستی عسقلان را موشک‌باران کرده است.

پیش‌تر نیز گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی) اعلام کرد که موضع نظامی «بئیری» واقع در اراضی اشغالی فلسطین را موشک‌باران کرده است.

همچنین کمی پیش‌تر گردان‌های قسام در واکنش به جنایات صهیونیست‌ها در حق غیرنظامیان فلسطینی تل‌آویو، ریشون لتسیون، گوش دان و برخی مناطق اشغالی دیگر را موشک‌باران کرد.

بر این اساس آژیر هشدار در تل‌آویو، ریشون لتسیون، گوش دان، اشدود و برخی مناطق اشغالی دیگر نیز به صدا درآمده و این مناطق اشغالی از سوی مقاومت فلسطین موشک‌باران شده است.