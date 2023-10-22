به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «راب پاور»، رئیس کمیته نظامی ناتو اعلام توسعه فعالانه روابط روسیه و چین خطر درگیری با ناتو در منطقه قطب شمال را افزایش می‌دهد.

وی در گفت‌وگو با «بلومبرگ» دراین‌باره افزود: ناتو باید مراقب باشد و برای درگیری در منطقه قطب شمال آماده شود زیرا روسیه توان عملیات موثر در آنجا را دارد. اما با وجود حال ما نگران این نیستیم که قطب شمال بلافاصله به کانون درگیری تبدیل شود.

این مقام ناتو همچنین گفت: روسیه در حال سرمایه گذاری منابع قابل توجهی در پایگاه‌های هوایی و سایر تاسیسات زیرساختی حیاتی در منطقه قطب شمال است.

پیش از این روزنامه پولیتیکو گزارش داده بود که آمریکا در رقابت‌ها در قطب شمال نسبت به روسیه عقب مانده است. اما الکساندر گروشکو معاون وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که مسکو تمام اتهامات مربوط به نظامی کردن قطب شمال را رد می‌کند.

«نیکلای کورشونوف»، نماینده ماموریت‌های ویژه در وزارت خارجه روسیه هم تاکید کرد که مسکو برای تضمین ثبات به تقویت اعتماد متقابل در قطب شمال، همکاری سازنده و گفتگوها ادامه خواهد داد. اما وی با این حال تاکید کرد که روسیه با مجموعه‌ای از اقدامات مناسب به تقویت قابلیت‌های نظامی ناتو در قطب شمال پاسخ خواهد داد.