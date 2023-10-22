جز روسیه کسی جرأت درخواست نشست شورای امنیت درباره غزه را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پولیانسکی»، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که روسیه تصمیم دارد یک بار دیگر درخواست برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل به منظور بررسی راه‌حل‌ها برای مناقشه بین اسرائیل و فلسطین را مطرح کند.

وی دراین‌باره گفت: همان‌گونه که عمل ما تاکنون نشان داده، ما قطعا یک بار دیگر نشست شورای امنیت را برگزار می‌کنم؛ هیچ کس جز ما جزأت این کار را ندارد.»

پولیانسکی در رابطه با صدور قطعنامه و احتمال وتوکردن آمریکا و کشورهای غربی گفت: در رابطه با قطعنامه، نمی‌دانم چه موقع به مرحله‌ای خواهیم رسید که دوباره تلاش کنیم قطعنامه‌ای صادر شود. احتمالا ابتدا باید این قطعنامه در مجمع عمومی تصویب شود که یک نهاد سازمان ملل است و در حال حاضر ۱۹۳ کشور عضو این سازمان هستند.

وی درباره اینکه چرا باید قطعنامه در مجمع عمومی تصویب شود افزود: هم‌اکنون چنین قاعده‌ای وجود دارد که اگر شورای امنیت وظایف و کارکرد خود در حفظ صلح و امنیت را انجام ندهد، این موضوع به مجمع عمومی خواهد رفت.

به گفته این دیپلمات روس، دهمین نشست اضطراری مجمع عمومی درباره مناقشه اسرائیل و فلسطین قرار است هفته آینده برگزار شود.

وی افزود: یک درخواست جمعی از کشورهای عربی و اسلامی وجود دارد که خواستار از سرگیری جلسه ویژه هستند. این بسیار مهم است که هر کشوری بتواند نظری برای گفتن داشته باشد.

به نوشته تاس، روز چهارشنبه، آمریکا پیش‌نویس قطعنامه برزیل درباره مناقشه اسرائیل و فلسطین را وتو کرد. روسیه به این قطعنامه رأی ممتنع داد. دلیل آن این بود که شورای امنیت به اصلاحات روسیه در پیش نویس قطعنامه برزیل رای منفی داده بود. انگلیس نیز رای ممتنع داد، در حالی که دوازده عضو دیگر از پیش نویس قطعنامه حمایت کردند.

سه عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه در مخالفت با قطعنامه روسیه برای الزام رژیم موقت صهیونیستی به توقف حملات به نوار غزه، به قطعنامه پیشنهادی روسیه رأی منفی دادند.

بر پایه این گزارش، واسیلی بنزیا، نماینده روسیه در شورای امنیت نیز در واکنش به کارشکنی غربی‌ها گفت: «ما متاسفیم که شورا همچنان گروگان خودخواهی هیأت‌های غربی گرفتار مانده است.»

به گزارش اسپوتنیک، قطعنامه پیشنهادی روسیه با ۴ رأی مخالف، ۶ رأی ممتنع و ۵ رأی موافق به تصویب نرسید و نتوانست حداقل ۹ رأی بدون وتو را کسب کند.

نماینده دائم روسیه در شورای امنیت پس از رأی نیاوردن قطعنامه پیشنهادی مسکو برای آتش بس فوری گفت که جهان منتظر است تا شورای امنیت اقدامات بیشتری برای توقف قتل عام و خونریزی انجام دهد، اما چنین پیام واحدی توسط دولت‌های غربی «مسدود» شد