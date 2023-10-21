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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۹

«بوگدانوف» از تلاش روسیه برای کاهش تنش در اراضی اشغالی خبر داد

«بوگدانوف» از تلاش روسیه برای کاهش تنش در اراضی اشغالی خبر داد

معاون وزیر خارجه روسیه امروز اعلام کرد: دیپلماسی روسیه در حال انجام تلاش‌هایی فشرده برای کاهش تنش پیرامون درگیری های جاری میان فلسطین و (رژیم) اسرائیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: دیپلماسی روسیه در حال انجام تلاش هایی فشرده برای کاهش تنش پیرامون درگیری های جاری میان فلسطین و (رژیم) اسرائیل است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در این ارتباط ادامه داد: باید هر چه سریع تر توافق بر سر راهبردی برای اقدام جمعی در راستای حل مناقشه بین فلسطین و (رژیم) اسرائیل آغاز شود.

«میخائیل بوگدانوف» در ادامه اضافه کرد: طرفین درگیر یعنی فلسطین و (رژیم) اسرائیل باید دایره باطل خشونت را بشکنند.

حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی همچنان علیه مناطق مختلف نوار غزه در کنار حملات توپخانه ای این رژیم ادامه دارد و خانه‌های مسکونی در برابر دیدگان جهانیان و سکوت مجامع بین المللی بر سر ساکنان آن ویران می‌شوند.

مقامات فلسطینی اعلام کردند که در تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد شمار شهدا و مجروحان فلسطینی در حملات مداوم رژیم صهیونیستی به غزه افزایش یافته است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه در تازه‌ترین آمار اعلام کرد که آمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه به ۴۳۸۵ نفر افزایش یافته که از این تعداد ۱۷۵۶ نفر از انها کودک و ۹۷۶ نفر هم زن هستند.

۱۳۵۶۱ نفر در حملات مداوم جنگنده‌های رژیم مجروح شدند.

بنابر گزارش وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه ۷۰ درصد قربانیان حملات ارتش رژیم صهیونیستی به غزه زنان، کودکان و افراد سالخورده هستند.

کد مطلب 5918067

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