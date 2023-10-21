«بوگدانوف» از تلاش روسیه برای کاهش تنش در اراضی اشغالی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: دیپلماسی روسیه در حال انجام تلاش هایی فشرده برای کاهش تنش پیرامون درگیری های جاری میان فلسطین و (رژیم) اسرائیل است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در این ارتباط ادامه داد: باید هر چه سریع تر توافق بر سر راهبردی برای اقدام جمعی در راستای حل مناقشه بین فلسطین و (رژیم) اسرائیل آغاز شود.

«میخائیل بوگدانوف» در ادامه اضافه کرد: طرفین درگیر یعنی فلسطین و (رژیم) اسرائیل باید دایره باطل خشونت را بشکنند.

حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی همچنان علیه مناطق مختلف نوار غزه در کنار حملات توپخانه ای این رژیم ادامه دارد و خانه‌های مسکونی در برابر دیدگان جهانیان و سکوت مجامع بین المللی بر سر ساکنان آن ویران می‌شوند.

مقامات فلسطینی اعلام کردند که در تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد شمار شهدا و مجروحان فلسطینی در حملات مداوم رژیم صهیونیستی به غزه افزایش یافته است.