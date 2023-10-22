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کد مطلب 5918797
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۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۲

ورود کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه

ورود کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه

تصاویری از ورود کامیون حامل کمک های بشردوستانه به نوار غزه از طریق ایست بازرسی مرز رفح را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      0 2
      پاسخ
      دمشون گرم به مولا ای کاش ما رو هم می گذاشتن بریم یه کامیون خرابه داریم باهاش نوکری می کردیم .

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