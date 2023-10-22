دریافت 6 MB کد مطلب 5918797 https://mehrnews.com/x33k8N ۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۲ کد مطلب 5918797 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۲ ورود کامیون حامل کمکهای بشردوستانه به نوار غزه تصاویری از ورود کامیون حامل کمک های بشردوستانه به نوار غزه از طریق ایست بازرسی مرز رفح را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط حامیان فلسطین در اتریش مقابل سفارت آمریکا و دفتر اتحادیه اروپا تظاهرات چند هزار نفری حامیان فلسطین در قلب آمریکا بلینکن: از احتمال شیوع بیماریها در نوار غزه نگرانیم!/ احتمال تشدید تنشها در منطقه عرضه دین فارغ از بدعتهای آسیبزا راه مقابله با سکولاریسم است/قانون بدون پشتوانه فرهنگی بیخاصیت است از مواضع قوی آفریقای جنوبی در مقابله با آپارتاید رژیم صهیونیستی تشکر میکنیم طرح و رنگ چفیههای فلسطینی چه معنایی دارند؟ تجمع بزرگ «مرهم برای غزه» برچسبها فلسطین مقاومت فلسطین رژیم صهیونیستی گذرگاه رفح کامیون
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