ماجرای ضرب و جرح در بوستان آزادگان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر درگیری و ضرب و جرح یک دختر در بوستان آزادگان یزد، پلیس یزد توضیحاتی را در این خصوص اعلام کرد.



در این گزارش آمده است: در ساعت ۲۲ و ۲۳ دقیقه شب گذشته خبری مبنی بر درگیری و ضرب و جرح یک دختر توسط جوانی در بوستان آزادگان به پلیس اعلام شد.

بلافاصله مأموران کلانتری ۱۴ ابوذر شهرستان یزد در محل حاضر و به بررسی موضوع پرداختند.



با بررسی‌های اولیه مشخص شد دو دختر به علت مزاحمت یک جوان با او درگیر شده و به علت ضرب و جرح، یکی از این دختران به بیمارستان اعزام شد.

این خانم در ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه شب با حال مساعد از بیمارستان شهید صدوقی مرخص و اعلام داشته از هیچکس شکایت ندارد.