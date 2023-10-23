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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۱۳

پلیس اعلام کرد؛

ماجرای ضرب و جرح در بوستان آزادگان یزد

ماجرای ضرب و جرح در بوستان آزادگان یزد

یزد- پلیس یزد درباره خبر ماجرای ضرب و جرح یک دختر جوان در بوستان آزادگان این شهر توضیحاتی ارایه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر درگیری و ضرب و جرح یک دختر در بوستان آزادگان یزد، پلیس یزد توضیحاتی را در این خصوص اعلام کرد.

در این گزارش آمده است: در ساعت ۲۲ و ۲۳ دقیقه شب گذشته خبری مبنی بر درگیری و ضرب و جرح یک دختر توسط جوانی در بوستان آزادگان به پلیس اعلام شد.

بلافاصله مأموران کلانتری ۱۴ ابوذر شهرستان یزد در محل حاضر و به بررسی موضوع پرداختند.

با بررسی‌های اولیه مشخص شد دو دختر به علت مزاحمت یک جوان با او درگیر شده و به علت ضرب و جرح، یکی از این دختران به بیمارستان اعزام شد.

این خانم در ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه شب با حال مساعد از بیمارستان شهید صدوقی مرخص و اعلام داشته از هیچکس شکایت ندارد.

کد مطلب 5919284

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    نظرات

    • بی نام US ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      15 9
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      کدوم دختر عاقلی دوازده شب بیرونه کدوم پدر مادری همچین اجازه ای میده به دختر 457
      • سعید IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
        1 0
        درست بخون بعدنظربده نوشته۱۲و..ازبیمارستان مرخص شده
      • IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
        0 0
        مگه دوازده شب از بیمارستان مرخص شده سه تا چهار ساعت هم بیمارستان بوده میشه ساعت هشت شب چرا آشوب می کنی
      • IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
        2 0
        استاد ۱۲شب مرخص شده
      • IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
        2 1
        گفته ساعت ۲۲ و ۲۳ دقیقه و ضمنا دخترها و خانمهای زیادی هستن که برای گذران زندگی مجبورن تا دیروقت کار کنن با کمترین حقوق که مظلوم واقعی هستن
      • ناشناس IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
        6 0
        باسلام و احترام ربطی به ساعت ندارد باید درهرزمان امنیت در کشور وجود داشته باشد.
      • said IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
        0 0
        کدوم جوون با پدر و مادری دست روی دختر مردم بلند میکنه
    • مهدی IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      بله شکایت نکنه که مزاحم یکی دیگه بشه
    • دنیا IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      6 0
      پاسخ
      جنگ و دعوای عاشقانه بوده 🤭 زیاد خودتون رو درگیر نکنید

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