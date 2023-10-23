کسب رتبه دوم کشور در عملکرد اجرایی نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، عطااله اکبری افزود: این ارزیابی بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه برخط داشبورد مدیریتی انجام شده و در دومین روز نشست تخصصی نهضت ملی مسکن که توسط سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد این استان به عنوان دومین استان برتر معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

وی با بیان اینکه زمین موردنیاز در همه شهرستان‌های استان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده، گفت: تمرکز بر کار و مدیریت جهادی، بهره‌گیری از توان و تخصص نیروهای انسانی و همچنین نظارت بر اجرای طرح‌های در دست اجرا از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره کل در نهضت ملی مسکن است.

دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این استان همچنین رتبه نخست املاک را در طرح نهضت ملی مسکن کسب کرد، اظهار کرد: تا کنون زمین برای ساخت ۱۷۸ هزار و ۸۶۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در این استان در برنامه چهار ساله تأمین شده که این تعداد فراتر از برنامه پیش‌بینی یعنی ۱۴۲ هزار و ۲۰۴ واحد است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه تلاش دولت در اجرای این طرح بر آن است که عرضه و تقاضا در مسکن متعادل و حتی عرضه از پیشی گیرد تا قیمت مسکن کاهش یابد و از سوی دیگر با سیاست‌گذاری‌های مناسب با اجرایی کردن طرح نهضت ملی مسکن و خانه‌دار شدن اقشار مختلف بویژه جوانان و زوج‌های جوان می‌توان قیمت مسکن را کاهش داده و به تعادل نسبی رساند این استان با تأمین اراضی موردنیاز فراتر از برنامه پیش‌بینی شده پیشتاز اجرای این طرح در کشور بشمار می‌رود.

دبیر شورای مسکن استان سیستان و بلوچستان از عزم جدی این استان برای ساخت طرح‌های نهضت ملی مسکن در کمترین زمان و با بهترین کیفیت و ارزان‌ترین قیمت ممکن خبر داد و تصریح کرد: تمامی تلاش در استان برای افزایش اشتغالزایی، تولید و ساخت مسکن مناسب برای شهروندان است.

اکبری با بیان اینکه ۲۲۷ هزار و ۱۷۴ نفر از شهروندان این استان برای خانه‌دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن نام‌نویسی کردند، گفت: تاکنون از مجموع نام‌نویسی کنندگان صلاحیت ۳۶ هزار و ۳۴۴ نفر برای انجام فرآیند اداری ساخت خانه در قالب نهضت ملی مسکن تأیید شده است.

وی افزود: در مجموع ۳۶ هزار و ۶۸۶ واحد طرح نهضت ملی مسکن در استان سیستان و بلوچستان با متوسط پیشرفت فیزیکی ۴۷ درصد در حال ساخت است که زمینه اشتغال ۳۷ هزار و ۱۴۵ نفر را فراهم کرده است.