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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۰

پس از اروپا و امریکا؛

رگولاتور ژاپنی درباره انحصار سرویس جستجوی گوگل تحقیق می‌کند

رگولاتور ژاپنی درباره انحصار سرویس جستجوی گوگل تحقیق می‌کند

ناظر رقابت ژاپن اعلام کرد تحقیقاتی درباره نقض احتمالی قوانین ضد انحصار در سرویس‌های جستجوی وب انجام می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که مقامات در اروپا و کشورهای بزرگ دیگر گام‌هایی در این زمینه برداشته‌اند.

به طور دقیق‌تر کمیسیون تجارت عادلانه ژاپن(JFTC) نیز اعلام کرد درباره آنکه گوگل قانون ضدانحصار ژاپن را نقض کرده یا خیر تحقیقاتی انجام می‌دهد. یکی از موارد بررسی شامل بازپرداخت بخشی از درآمد شرکت به سازندگان موبایل‌های اندروید بود به شرطی که آنها موتور جستجوهای رقیب را روی دستگاه‌ها نصب نکنند.

تصمیم به بررسی مذکور در حال گرفته‌شده که رگولاتورهای آنتی تراست در اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر نیز اقدامات مشابهی را اتخاذ کرده‌اند.

کد مطلب 5919315

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