به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که مقامات در اروپا و کشورهای بزرگ دیگر گام‌هایی در این زمینه برداشته‌اند.

به طور دقیق‌تر کمیسیون تجارت عادلانه ژاپن(JFTC) نیز اعلام کرد درباره آنکه گوگل قانون ضدانحصار ژاپن را نقض کرده یا خیر تحقیقاتی انجام می‌دهد. یکی از موارد بررسی شامل بازپرداخت بخشی از درآمد شرکت به سازندگان موبایل‌های اندروید بود به شرطی که آنها موتور جستجوهای رقیب را روی دستگاه‌ها نصب نکنند.

تصمیم به بررسی مذکور در حال گرفته‌شده که رگولاتورهای آنتی تراست در اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر نیز اقدامات مشابهی را اتخاذ کرده‌اند.