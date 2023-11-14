سهم اپل از درآمد تبلیغاتی موتورجستجوی گوگل فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کوین مورفی پروفسور اقتصاد دانشگاه شیکاگو طی شهادت در پرونده شکایت آنتی تراست وزارت دادگستری آمریکایی از گوگل، این رقم را مطرح کرد که البته قرار بود محرمانه باقی بماند.

رقم ذکر شده اطلاعات بیشتری درباره رابطه بین دو شرکت بزرگ فناوری جهان را فاش می کند که طی چند سال اخیر تحت بررسی های دقیق قرار گرفته اند.

وزارت دادگستری آمریکا گوگل را به استفاده از منابع عظیم خود برای سلطه بر بازار متهم کرده است. در واقع گوگل متهم شده با پرداخت مبالغی کلان به شرکت هایی مانند اپل که دستگاه های آن(آیفون، آی پد و مک) در سراسر جهان میلیاردها کاربر دارد، سعی کرده موتور جستجوی پیش فرض مرورگر سافاری شود. در سال ۲۰۲۱ میلادی گوگل حدود ۱۸ میلیارد دلار به اپل پرداخت کرد تا موتور جستجوی پیش فرض سافاری باشد.

هفته گذشته اپل و گوگل نسبت به علنی شدن جزئیات توافقشان اعتراض کردند. گوگل اعلام کرد علنی کردن جزییات بیشتر به طور غیرقابل قبولی موقعیت گوگل را در ارتباط با رقبا و همچنین همتایانش تضعیف می کند.

با این وجود هنوز مشخص نیست گوگل چه میزان درآمد تبلیغاتی از سافاری داشته اما می توان با اطمینان ادعا کرد ۳۶ درصد این رقم احتمالا بالغ بر چند میلیارد دلار می شود. در سال ۲۰۲۲ میلادی کل درآمد گوگل ۲۷۹.۸ میلیارد دلار بود که بخش اعظم آن از راه تبلیغات آنلاین به دست آمده بود.