گوگل در روسیه ورشکسته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ا ز رویترز، تاکنون گوگل از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است. واحد گوگل در روسیه در تابستان ۲۰۲۲ میلادی و پس از آنکه مقامات این کشور حسابهای شرکت را مسدود کردند، اعلام ورشکستگی کرد.
پس از مسدود شدن حسابهای گوگل در روسیه این شرکت قادر به پرداخت حقوق کارمندان و حق الزحمه فروشندگان نبود. البته سرویسهای رایگان این پلتفرم فناوری مانند موتور جستجو و یوتیوب همچنان در روسیه فعال هستند.
پس از حمله روسیه به اوکراین، دولت این کشور به طور مکرر درباره محتوا، بازبینی آن و ایجاد نمایندگی محلی و دادهها با شرکتهای فناوری خارجی با چالش روبرو بوده است.
زیر مجموعه گوگل به دلیل ناتوانی در حذف محتوای غیر قانونی در روسیه و محدودسازی دسترسی به برخی رسانههای روسی در یوتیوب تحت فشار بوده است.
اما با وجودی که دولت این کشور پلتفرمهایی مانند توئیتر و فیس بوک را ممنوع کرده، اما دسترسی به سرویسهای گوگل را متوقف نکرده است.
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