  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۴

پس از مسدود شدن حساب؛

گوگل در روسیه ورشکسته اعلام شد

گوگل در روسیه ورشکسته اعلام شد

دادگاهی در روسیه زیر مجموعه گوگل در این کشور را ورشکسته اعلام کرد. این درحالی است که فرایند اعلام ورشکستگی شاخه مذکور از بیش از یک سال قبل آغاز شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ا ز رویترز، تاکنون گوگل از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است. واحد گوگل در روسیه در تابستان ۲۰۲۲ میلادی و پس از آنکه مقامات این کشور حساب‌های شرکت را مسدود کردند، اعلام ورشکستگی کرد.

پس از مسدود شدن حساب‌های گوگل در روسیه این شرکت قادر به پرداخت حقوق کارمندان و حق الزحمه فروشندگان نبود. البته سرویس‌های رایگان این پلتفرم فناوری مانند موتور جستجو و یوتیوب همچنان در روسیه فعال هستند.

پس از حمله روسیه به اوکراین، دولت این کشور به طور مکرر درباره محتوا، بازبینی آن و ایجاد نمایندگی محلی و داده‌ها با شرکت‌های فناوری خارجی با چالش روبرو بوده است.

زیر مجموعه گوگل به دلیل ناتوانی در حذف محتوای غیر قانونی در روسیه و محدودسازی دسترسی به برخی رسانه‌های روسی در یوتیوب تحت فشار بوده است.

اما با وجودی که دولت این کشور پلتفرم‌هایی مانند توئیتر و فیس بوک را ممنوع کرده، اما دسترسی به سرویس‌های گوگل را متوقف نکرده است.

کد مطلب 5915850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها