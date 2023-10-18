آفریقای جنوبی درباره گوگل و متا تحقیق می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این کمیسیون درباره مسائل مختلف از جمله ویژگی های بازار که احتمالا رقابت را برای دستیابی به درآمد تبلیغاتی میان رسانه ها و پلتفرم های دیجیتال مختل می کند و همچنین آیا این موارد تحت تاثیر بی توازنی قدرت چانه زنی هستند یا خیر، بررسی هایی انجام می دهد.

دوریس تشپ کمیسیونر رقابت آفریقای جنوبی در این باره می گوید: تحقیق در مرحله ای حساس برای صنعت رسانه انجام می شود زیرا دسترسی به اخبار به سرعت به حالت آنلاین منتقل شده است. از سوی دیگر منابع مالی سنتی به کار رفته برای انتشار اخبار و درآمد تبلیغاتی پخش اخبار نیز کاهش یافته اند.

جیمز هاج اقتصاد دان ارشد و معاونت کمیسیونر در این باره معتقد است مشتریان رسانه بیش از پیش به پلتفرم های اشتراک گذاری ویدئو، سرویس های تجمیع اخبار و شبکه های اجتماعی برای دسترسی به اخبار و درآمد متکی هستند و نیاز به ترویج متنوع سازی در روزنامه‌نگاری اخبار و منافع عمومی وجود دارد.

تحقیق کمیسیون آفریقای جنوبی موتور جستجوهای عمومی مانند گوگل و بینگ، شبکه های اجتماعی مانند متا و ایکس، پلتفرم های تجمیع اخبار، پلتفرم های اشتراک گذاری ویدئو مانند یوتیوب و تیک تاک و شبکه هایی مانند گوگل ادز را در برمی گیرد.

علاوه بر آن سیستم های هوش مصنوعی مولد مانند چت جی پی تی شرکت اوپن ای آی و شیوه استفاده از محتوای خبری اورجینال در بازده آن نیز تحت بررسی قرار می گیرد.