به گزارش خبرنگار مهر، محمود منطقی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست روز فرزندخواندگی به میزبانی بهزیستی استان سمنان از برگزاری مراسم تقدیر از خانواده‌های فرزندپذیر در استان خبر داد.

وی با بیان اینکه این خانواده‌ها فرزندان با نیاز خاص و یا نیازهای ویژه را به فرزندخواندگی پذیرفتند، بیان کرد: این فرزندان شامل کودکانی می‌شوند که دچار بیماری یا معلولیت و یا مشکلات خاص دارند می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان بیان کرد: خانواده‌ها این فرزندان را با همین شرایط پذیرفته و یا در مسیر فرزندخواندگی این کودکان دچار بیماری شده و خانواده همچنان دوره‌های درمانی و امور مرتبط با فرزندخواندگان را پیگیری می‌کند که کار قابل تقدیری است.

منطقی گفت: یکی از برنامه‌های اساسی سازمان بهزیستی این است که بتواند برای فرزندانی که سرپرستی شأن به ادارات کل بهزیستی محول شده، خانواده‌های شایسته ای را پیدا کند و مسئولیت نگهداری از این فرزندان را به خانواده‌ها بسپارد.